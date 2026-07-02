Не более 30 литров в одни руки: губернатор Белгородской области объявил о введении временного ограничения на продажу топлива

Фото из архива КП

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев объявил о введении временного ограничения на продажу топлива. Об этом он сообщил в своем официальном канале в мессендежере МАХ.

- Чтобы топлива хватило всем, вводим временное ограничение: не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива в одни руки на одну заправку, - говорится в сообщении главы региона.

При этом для жителей приграничных округов сохраняется возможность заправлять топливо в сертифицированную тару.

Как подчеркнул губернатор, в Белгородской области в настоящее время фиксируются локальные перебои с наличием и отпуском отдельных марок топлива на отдельных АЗС. При этом в целом ситуация остается стабильной и контролируемой.

- Особое внимание уделяем приграничным муниципальным образованиям. В первую очередь, именно по ним противник целенаправленно наносит удары, - отметил Александр Шуваев.

Также он сообщил о том, что в регионе усиливаются ответственность для операторов топливного рынка за нарушение решений оперативного штаба Белгородской области, чтобы топливо было в наличии и его хватало всем.

- Ситуация затрагивает не только наш регион. Держим ее на контроле, - подчеркнул губернатор.