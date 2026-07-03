Мужчина ранен при атаке беспилотника ВСУ на скутер в Белгородской области

Повреждения получили дома и автомобили. Фото из архива КП

В Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали шесть муниципалитетов. Ранен мирный житель. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Грайворонском округе в районе села Почаево FPV-дрон ударил по скутеру.

- Мужчина получил акубаротравму и ушиб голени. Пострадавшему оказана помощь в Грайворонской ЦРБ, - рассказали в оперштабе Белгородской области.

Пострадавший отпущен на амбулаторное лечение.

Рядом с селом Дорогощь в результате удара дрона разбиты окна, посечена крыша частного дома, поврежден автомобиль. Второй FPV-дрон пробил кровлю здания объекта торговли. В селе Санково при детонации дрона повреждена хозпостройка.

В Белгороде детонация FPV-дрона произошла рядом с многоэтажкой, посечено остекление.

В городе Шебекино FPV-дрон ударил по частному дому, повредив кровлю. В селе Мешковое Шебекинского округа в результате атак дронов сгорел частный дом. В поселке Маслова Пристань зафиксирована детонация FPV-дрона о дерево, повреждено остекление в квартире.

В поселке Красная Яруга дрон, сдетонировавший о дорожное полотно, повредил остекление в двух частных домах. Второй дрон повредил фасад административного здания и машину.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа из-за детонации FPV-дрона пробита кровля склада.

В Валуйском округе в селе Кукуевка FPV-дрон нанес удар по социальному объекту, повреждена крыша.