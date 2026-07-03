Депутатская повестка дня: решение важных вопросов белгородцев

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Помощь землякам

В Белгородской областной Думе поделились итогами прошедших накануне депутатских приемов. Любовь Киреева, Сергей Тютюнов и Владимир Ващенко встретились с гражданами в Белгороде – полученные обращения от белгородцев касались социальной, юридической и жилищно-коммунальной сфер.

В Ровеньках Ирина Тимошевская проанализировала жалобы на отсутствие устойчивого интернет-соединения в хуторе Двуреченка, а также получила несколько просьб об оказании материальной поддержки. Финансовой помощи попросили у Алексея Балановского и жители Волоконовского округа: на приеме речь шла о зубопротезировании, а также лечении ребенка-инвалида.

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Вопросы поддержки участников СВО и членов их семей решали депутат Игорь Закотенко в рамках встречи в Прохоровской округе, а также его коллега Василий Леонов в Ивнянском. А главной темой обсуждения жителями Чернянского округа у Евгения Дмитриева стало беспокойство местного населения о снижении закупочных цен на молоко.

Актуальные темы округов

Региональные парламентарии активно участвуют в работе представительных органов муниципальных образований области. В частности, первый заместитель председателя заксобрания региона Елена Батанова, ее коллеги Владимир Евдокимов и Елена Емельянова приняли участие в заседании Совета депутатов Губкинского округа. Депутаты обсуждали насущные для муниципалитета вопросы: внесение изменений в бюджет, меры соцподдержки населения, корректировка местных нормативов градостроительного проектирования.

Кроме этого, Елена Батанова совместно с Ольгой Чернобок посетила заседание Совета депутатов Белгородского округа, повестка которого охватывала широкий круг тем - от жилищной политики и бюджета до муниципальных закупок и социальной поддержки.

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

На очередной сессии Белгородского городского Совета присутствовали Татьяна Бабенко, Светлана Шляхова и Роман Проценко. Во время работы горсовета депутаты приняли ряд важных решений, среди которых сокращение срока рассмотрения обращений участников СВО, предоставление права на внеочередной депутатский прием, а также изменение условий для назначения выплат военнослужащим, связанных с местом регистрации.

В Старом Осколе в работе сессии муниципального Совета депутатов поучаствовал Олег Шатохин. В центре внимания - награждение выдающихся специалистов металлургической отрасли, продажа муниципальной собственности и определение кандидатур для занесения на районную доску почета.