Пять человек ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области

Четверо пострадавших продолжат амбулаторное лечение Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотники ВСУ атаковали еще восемь населенных пунктов Белгородской области 7 июля. Пострадали пять мирных жителей. Подробности рассказали в оперативном штабе региона.

По предварительной информации, в Валуйках от удара украинского БПЛА мужчина получил осколочные ранения плеча и бедра. Медики «скорой» доставили пострадавшего в центральную районную больницу. После оказанной помощи белгородец продолжит лечение в амбулаторных условиях.

После детонации второго дрона в городе на территории коммерческого объекта ранены три человека. Одному из мужчин бригада «скорой» оказала помощь на месте происшествия. Еще двоих пострадавших с осколочным ранением голени и акубаротравмой была помощь оказали врачи в Валуйской центральной районной больнице. Все трое продолжат амбулаторное лечение.

В районе поселка Томаровка Яковлевского округа при атаке FPV-дрона по ГАЗели водитель транспортного средства получил перелом ребер и акубаротравму. Бригада скорой помощи транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу в Белгород. Машина повреждена огнем.

В селе Никольское Белгородского округа из-за взрыва беспилотника повреждены забор частного дома и хозпостройка. В селе Веселая Лопань при атаке FPV-дрона перебита линия электропередачи. В поселке Октябрьский после детонации дрона в здании предприятия выбиты окна, посечены фасад и забор. В результате атаки второго FPV-дрона в населенном пункте повреждены остекление, крыша и забор частного домовладения. В селе Стрелецкое от удара БПЛА повреждены коммерческий объект и грузовик.

В селе Белянка Шебекинского округа вследствие атак FPV-дронов повреждены кабины двух грузовиков и техническое помещение предприятия. В селе Первое Цепляево из-за детонации дрона повреждены две единицы сельхозтехники.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.