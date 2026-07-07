ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 200 БПЛА и больше 65 снарядов

Атакам подверглись 62 населенных пункта региона Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 62 населенных пункта в 15 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 200 беспилотников и больше 65 снарядов. Три мирных жителя погибли, еще одиннадцать, в том числе трое детей, получили ранения. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Алексеевском, Вейделевском, Корочанском, Ивнянском, Новооскольском и Старооскольском округах обошлось без последствий.

В Белгороде после двух ракетных ударов повреждена энергетическая инфраструктура, 3 МКД, 2 частных дома, 3 коммерческих объекта, предприятие и 11 автомобилей. Информация о последствиях уточняется.

В Белгородском округе при ракетном ударе в селе Беловское погиб мужчина, еще трое получили ранения. На участке автодороги Никольское – Таврово при атаке дрона на пассажирский автобус ранены восемь человек, в том числе три ребенка. Автобус поврежден. Также в округе повреждены 25 транспортных средств, коммерческий и два инфраструктурных объекта, четыре частных дома, корпус предприятия, административное здание, 2 квартиры в МКД, также сгорела надворная постройка.

В Борисовском округе повреждены автомобиль и социальный объект.

В Валуйском округе повреждены четыре частных дома, 8 легковых и грузовой автомобили, административное здание, надворная постройка.

В Грайворонском округе вчера от оперативных служб поступила информация, что в селе Дунайка ночью 5 июля в результате атаки FPV-дрона на автомобиль погиб мужчина. Машина сгорела.

В Краснояружском округе повреждены коммерческий объект, грузовой и легковой автомобили.

В Ракитянском округе в поселке Ракитное от детонации беспилотника на территории коммерческого объекта погиб мужчина. Повреждены пять автомобилей, три частных дома, гараж и хозпостройка.

В Шебекинском округе повреждены МКД, пять легковушек и три грузовика, коммерческий и социальный объекты, цех предприятия и оборудование, хозпостройка, здание предприятия.

В Яковлевском округе поврежден объект инфраструктуры. Аварийные бригады занимаются восстановительными работами.