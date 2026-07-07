Мужчина получил ранение при детонации беспилотника в Белгородской области

Беспилотник сдетонировал рядом с МКД в Новом Осколе Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Три муниципалитета Белгородской области подверглись атакам беспилотников вооруженных сил Украины. Ранен мирный житель. О случившемся рассказали в оперативном штабе региона.

Так, в результате взрыва украинского беспилотника в Новом Осколе мужчина получил проникающее осколочное ранение бедра. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу в Белгород. На месте удара повреждены две легковушки, в многоквартирном доме выбиты стекла.

В селе Старовщина Шебекинского округа при детонации дрона загорелся автомобиль. Возгорание ликвидировали. Из-за взрыва также повреждено остекление частного дома и перебита линия электропередачи. В селе Белянка от удара FPV-дрона на территории предприятия повреждены четыре транспортных средства.

В поселке Ракитное в результате атаки беспилотника в здании коммерческого объекта повреждены остекление, фасад, навес и оборудование.

Оперативные службы уточняют информацию о других последствиях.