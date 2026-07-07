Женщина ранена от удара дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области

Пострадавшая госпитализирована в районную больницу Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Вооруженные силы Украины нанесли удары беспилотниками в одиннадцати населенных пунктах Белгородской области утром 7 июля. Пострадала мирная жительница. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

В Шебекино в результате атаки дрона по автомобилю женщина получила осколочное ранение плеча. Пострадавшую госпитализировали в профильное отделение центральной районной больницы. Транспортное средство повреждено.

После ударов еще нескольких FPV-дронов в городе повреждены два грузовых автомобиля. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа из-за взрыва беспилотника на предприятии повреждены две грузовые машины. В поселке Маслова Пристань вследствие атаки дрона посечены кузова и стекла двух автомобилей.

В поселке Разумное Белгородского округа после детонации БПЛА повреждено техническое оборудование коммерческого объекта. В селе Красный Октябрь от удара дрона осколками посечена машина.

В поселке Борисовка Борисовского округа в результате атаки беспилотника на территории предприятия повреждены спецтехника и газовая труба.

В селе Соболевка Валуйского округа из-за атак дронов в двух частных домах и хозяйственной постройке разбиты окна, а также поврежден автомобиль.

В селе Луговка Грайоворонского округа при атаке FPV-дрона полностью сгорел трактор. В селе Гора-Подол от удара БПЛА пробита кровля социального объекта.

В поселке Красная Яруга из-за атаки дрона посечены забор частного дома и грузовой автомобиль. После детонации второго FPV-дрона в частном доме выбиты окна.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа от удара беспилотника поврежден грузовик.