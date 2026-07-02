В Белгородской области боец «Орлана» пострадал при отражении атаки дрона ВСУ

От ударов БПЛА повреждены жилые дома и транспорт Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать Белгородскую область с помощью беспилотников. Под удары со стороны противника попали еще девять населенных пунктов в двух муниципалитетах. Ранен боец подразделения «Орлан». О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.

Так, при отражении атаки FPV-дрона в Новой Таволжанке Шебекинского округа боец «Орлана» получил минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. Врачи районной больницы оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

В селе Червона Дибровка Шебекинского округа при атаке дрона повреждена машина. В селе Нижнее Березово-Второе из-за взрыва FPV-дрона поврежден коммерческий объект, а также сгорел автомобиль. В Шебекино от удара дрона загорелись грузовик и легковушка – пожарные ликвидировали возгорание. Еще четыре автомобиля повреждены. В селе Нежеголь от удара FPV-дрона в частном доме пробита кровля. После атаки второго БПЛА повреждена легковушка. В селе Вознесеновка из-за взрыва беспилотника повреждены крыши двух частных домов и хозпостройки.

В селе Дорогощь Грайворонского округа после атаки дрона в административном здании выбиты окна, повреждены крыша и внутренняя отделка. В селе Головчино от удара FPV-дрона повреждена машина. В Грайвороне в результате детонации БПЛА в частном доме пробита крыша.