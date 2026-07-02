Водитель грузовика ранен от удара дрона ВСУ в Белгородской области

В нескольких частных домах повреждены кровли Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками еще 12 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области. Ранен мирный житель. Подробности рассказали в оперативном штабе региона.

В селе Солдатское Ракитянского округа от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю мужчина получил проникающее ранение брюшной полости и касательные осколочные ранения лица. Бригада скорой помощи транспортирует пострадавшего во вторую городскую больницу в Белгород. Транспортное средство посечено осколками.

В селе Дмитриевка Ракитянского округа при атаке дрона повреждена спецтехника. В хуторе Добрино в результате детонации беспилотника в частном доме пробита крыша.

В селе Николаевка Белгородского округа после атаки FPV-дрона выбиты окна и повреждена стена частного дома. В поселке Октябрьский из-за атак нескольких БПЛА повреждены окна двух частных домов и автомобиль.

В городе Шебекино от удара FPV-дрона пробита крыша частного дома.

В селе Дорогощь Грайворонского округа из-за детонации беспилотников повреждены два автомобиля, техническое сооружение и фасад коммерческого объекта. В результате атаки одна из машин сгорела. В городе Грайворон после удара FPV-дрона посечен фасад коммерческого здания. В селе Гора-Подол вследствие взрыва дрона повреждено остекление технического помещения.

В поселке Красная Яруга от удара FPV-дрона перебита линия электропередачи. В хуторе Вязовской Краснояружского округа при атаке дрона в частном доме пробита кровля.

В селе Березовка Борисовского округа в результате детонации БПЛА возле частного домовладения повреждены фасад дома и два автомобиля.