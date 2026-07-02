Три человека ранены при атаке дрона ВСУ в Новой Таволжанке Белгородской области

Под удары дронов ВСУ попали десять населенных пунктов региона Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками десять населенных пунктов в приграничных муниципалитетах Белгородской области. Ранены трое мирных жителей. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

Так, FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно в Новой Таволжанке Шебекинского округа. Троих мужчин доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. У одного из пострадавших диагностировали множественные осколочные ранения спины, рук и ноги. По оценке врачей, он в тяжелом состоянии. Для дальнейшего лечения его переведут в областную клиническую больницу в Белгород.

Еще двоим пострадавшим с осколочными ранениями необходимую помощь оказали. Они продолжат лечение в амбулаторных условиях, госпитализация не потребовалась. На месте атаки в частном доме повреждены окна и перебита газовая труба.

В селе Белянка Шебекинского округа от удара дрона разбиты окна и поврежден фасад административного здания предприятия. В селе Максимовка после атаки БПЛА повреждены окна частного дома и хозпостройки.

В поселке Красная Яруга из-за удара FPV-дрона посечены ворота, фасад гаража и автомобиль. В хуторе Вязовской Краснояружского округа вследствие ударов дронов пробиты крыши частного дома и надворной постройки.

В селе Нечаевка Белгородского округа после детонации FPV-дрона в частном домовладении разбиты окна, повреждены крыша, фасад, забор и газовая труба. В хуторе Церковный из-за взрыва беспилотника на предприятии поврежден один из корпусов.

В поселке Томаровка Яковлевского округа от удара дрона поврежден объект инфраструктуры.

В поселке Волоконовка после атаки БПЛА в частном доме повреждены крыша, фасад и остекление. Также перебит газопровод.

В селе Дорогощь Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона разбит автомобиль.