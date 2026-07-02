Больше 230 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Противник выпустил по региону 233 беспилотника и 17 боеприпасов Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 64 населенных пункта в 16 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 233 беспилотника и 17 боеприпасов. Два мирных жителя погибли, еще девять человек получили ранения. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в Алексеевском, Губкинском, Корочанском, Красногвардейском, Новооскольском и Ровеньском округах обошлось без последствий.

В Белгородском округе повреждены две ГАЗели, три частных дома, две хозпостройки и предприятие.

В Борисовском округе в поселке Борисовка от детонации FPV-дрона ранены мужчина и женщина – госпитализация не потребовалась. Повреждены хозпостройка и инфраструктурный объект.

В Валуйском округе в поселке Уразово от удара БПЛА по машине погиб мужчина. Три человека ранены. Один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, остальные продолжают амбулаторное лечение. Повреждены коммерческий объект и пять машин, одна из которых сгорела.

В Вейделевском округе в селе Малакеево в результате удара беспилотника по частному дому погиб мужчина. Его супруга получила ранение – госпитализация не потребовалась. Дом поврежден огнем. На окраине села Зенино при выполнении служебных задач пострадал боец «Орлана». Мужчина госпитализирован.

В Волоконовском округе в поселке Волоконовка в результате детонации дрона на предприятии ранен мужчина, госпитализация не потребовалась. Повреждены грузовик, транспортная инфраструктура, гараж.

В Грайворонском округе повреждены два частных дома, соцобъект, два грузовика. Также сгорела легковушка.

В Краснояружском округе повреждены социальный и коммерческий объекты, два объекта инфраструктуры, четыре легковушки и ГАЗель, гараж и два частных дома, один из которых сгорел.

В Ракитянском округе повреждена транспортная инфраструктура.

В Шебекинском округе в Шебекино при атаке дрона на спецтехнику пострадал мужчина – пострадавший госпитализирован. Повреждены восемь легковушек и две едины спецтехники, одна из которых сгорела, четыре частных дома, хозпостройки, два коммерческих объекта, техническое сооружение, объект инфраструктуры.

В Яковлевском округе поврежден коммерческий объект.