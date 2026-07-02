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Политика2 июля 2026 4:55

Мужчина погиб ночью в селе Малакеево Белгородской области от удара беспилотника ВСУ

Супруга погибшего пострадала в результате атаки
Наталия ИЛЮШНИКОВА
При выполнении служебных задач также пострадал боец подразделения «Орлан»

При выполнении служебных задач также пострадал боец подразделения «Орлан»

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

В ночь на 2 июля вооруженные силы Украины вновь ударили по мирному населению Белгородской области. В результате атаки противника один человек погиб, еще двое пострадали. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

Украинский беспилотник нанес удар по частному дому в селе Малакеево Вейделевскиого округа. Находившийся в доме мужчина погиб на месте происшествия от полученных ранений. Выражаем соболезнования родным погибшего.

Жена погибшего во время детонации беспилотника получила акубаротравму и ссадины голени. Врачи скорой помощи оказали пострадавшей помощь на месте. Она отказалась от предложенной госпитализации.

Кроме того, в результате атаки в домовладении произошел пожар. Сотрудники МЧС совместно с добровольной пожарной командой оперативно ликвидировали возгорание.

Также в Вейделевском округе на окраине села Зенино при выполнении служебных задач пострадал боец подразделения «Орлан». Сослуживцы доставили мужчину в Валуйскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него слепое осколочное ранение спины. После оказанной помощи он продолжит лечение в стационаре.