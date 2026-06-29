В Белгороде партия «Новые люди» открывает летний сезон проекта для уличных музыкантов «Голос города»

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Организатором проекта «Голос города» выступило белгородское отделение партии «Новые люди».

- В Белгородской области очень много талантливых людей. Мы хотим, чтобы они могли найти своего зрителя. «Голос города» предоставляет такую возможность. Мы открываем площадки, где любой артист может бесплатно поделиться своим творчеством. Это наш вклад в культурную жизнь региона и поддержка тех, кто делает Белгородскую область интереснее и ярче, - сказал секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Александр Харыбин.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Площадки для уличных артистов будут работать всё лето как в Белгороде, так и в области. Завершится сезон большим фестивалем, на котором выступят лучшие исполнители. Победители сезона получат возможность записать свои песни на студийном оборудовании и снять профессиональные клипы.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- К нам присоединяются и начинающие исполнители, и опытные музыканты. Наша цель - сделать так, чтобы каждый талантливый человек в Белгороде и области мог выйти на сцену и быть услышанным. Сейчас людям особенно нужны положительные эмоции, общение и творчество, - подчеркнул руководитель проекта «Голос города» в Белгородской области Борислав Бочаров.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Идея проекта «Голос города» родилась несколько лет назад в Томске. Теперь площадки, на которых могут выступить начинающие исполнители, появились по всей России. В прошлом году «Голос города» объединил 30 регионов и 2,5 тысячи участников. В этом сезоне организаторы планируют сделать инициативу ещё более масштабной.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- В стране тысячи молодых и талантливых артистов, которые готовы выступать на городских мероприятиях без миллионных контрактов. Это доказали участники нашего проекта «Голос города». Пора дать дорогу новым звёздам, - отметил один из лидеров партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.