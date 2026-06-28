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Политика28 июня 2026 9:51

Женщина пострадала при атаке украинского FPV-дрона в приграничье Белгородской области

ВСУ нанесли удары по трем муниципалитетам региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Медики «скорой» оказали необходимую помощь пострадавшей на месте происшествия

Медики «скорой» оказали необходимую помощь пострадавшей на месте происшествия

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками в трех муниципалитетах Белгородской области 28 июня. В результате очередного удара пострадала мирная жительница. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа при атаке FPV-дрона на коммерческий объект женщина получила акубаротравму. Медики «скорой» оказали необходимую помощь пострадавшей на месте происшествия. От предложенной госпитализации она отказалась, дальнейшее лечение продолжит в амбулаторных условиях. На месте атаки повреждены входная группа и остекление объекта.

В селе Вязовое Краснояружского округа от удара FPV-дрона по предприятию повреждены крыша одного из помещений и инфраструктурный объект.

В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа в результате детонации беспилотника о дорожное полотно в частном доме посечены окна и забор. Кроме того, осколками посечен автомобиль.