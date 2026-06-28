Женщина пострадала при атаке украинского FPV-дрона в приграничье Белгородской области

Медики «скорой» оказали необходимую помощь пострадавшей на месте происшествия Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками в трех муниципалитетах Белгородской области 28 июня. В результате очередного удара пострадала мирная жительница. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа при атаке FPV-дрона на коммерческий объект женщина получила акубаротравму. Медики «скорой» оказали необходимую помощь пострадавшей на месте происшествия. От предложенной госпитализации она отказалась, дальнейшее лечение продолжит в амбулаторных условиях. На месте атаки повреждены входная группа и остекление объекта.

В селе Вязовое Краснояружского округа от удара FPV-дрона по предприятию повреждены крыша одного из помещений и инфраструктурный объект.

В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа в результате детонации беспилотника о дорожное полотно в частном доме посечены окна и забор. Кроме того, осколками посечен автомобиль.