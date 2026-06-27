В Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по грузовику: ранен мужчина

Пострадавший продолжит лечение в больнице Белгорода Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины атаковали еще десять населенных пунктов в четырех муниципалитетах Белгородской области. Ранен мирный житель. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

В поселке Ракитное в результате удара украинского FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен водитель. При детонации беспилотника мужчина получил множественные осколочные ранения тела, рук и ног. Пострадавшего доставили в Ракитянскую центральную районную больницу.

- После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода. Техника повреждена, - уточнили в Оперштабе.

В населенном пункте атаке второго дрона подвергся еще один грузовик – транспорт поврежден. В поселке Пролетарский Ракитняского округа от удара БПЛА поврежден прицеп грузового автомобиля.

В селе Ржевка Шебекинского округа после детонации FPV-дрона осколками посечен автомобиль. В селе Маломихайловка из-за взрыва беспилотника на парковке повреждена машина. В городе Шебекино от удара FPV-дрона перебита линия электропередачи. В селе Нежеголь вследствие атаки беспилотника посечена крыша надворной постройки. В селе Вознесеновка в результате удара FPV-дрона повреждена линия электропередачи. В селе Белянка после атак нескольких БПЛА повреждены газовая труба, легковушка и грузовик.

В хуторе Хуторище Волоконовского округа от удара дрона поврежден легковой автомобиль.

В поселке Майский Белгородского округа в результате детонации беспилотника повреждено оборудование.