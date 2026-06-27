Больше 160 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Повреждены социальные, коммерческие и инфраструктурные объекты Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 46 населенных пунктов в 13 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 168 беспилотников и порядка 20 боеприпасов. В результате атак один человек погиб, еще четверо получили ранения О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгородском округе вчера за медицинской помощью обратился мужчина, получивший минно-взрывную травму при атаке дрона по спецтехнике в районе села Крутой Лог 25 июня, госпитализация не потребовалась. Также в больницу госпитализирована женщина, которая получила акубаротравму от детонации дрона в селе Никольское 24 июня. в округе повреждены два частных дома, МКД, сооружение предприятия, три автомобиля.

В Борисовском округе повреждены два частных дома, оборудование коммерческого объекта, автомобиль.

В Валуйском округе поврежден социальный объект.

В Вейделевском, Ивнянском, Чернянском и Яковлевском округах обошлось без последствий.

В Волоконовском округе повреждены частный дом, надворная постройка и машина.

В Грайворонском округе повреждены четыре частных дома, грузовой и легковой автомобили, два коммерческих объекта, хозпостройка и газовая труба, объект инфраструктуры.

В Корочанском округе в селе Плоское в результате детонации боеприпаса погиб мужчина. Женщина получила акубаротравму – госпитализация не потребовалась. Повреждены 14 частных домов, газовая труба, административное здание, храм Казанской иконы Божией Матери и 4 автомобиля, также частично разрушено здание социального объекта.

В Краснояружском округе повреждены пять частных домов, один из которых сгорел, газовая труба и автомобиль.

В Ракитянском округе хуторе Никольский при детонации FPV-дрона пострадал 15-летний подросток – госпитализация не потребовалась. Повреждены пять частных домов, объект инфраструктуры, три автомобиля, газовая труба.

В Шебекинском округе в селе Маломихайловка в результате атаки дрона на КамАЗ пострадал мужчина, госпитализация не потребовалась, техника повреждена. В Шебекино от детонации дрона на предприятии ранен мирный житель. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. На месте атаки повреждены здание цеха и одна единица спецтехники. В округе за день повреждены восемь легковушек и грузовик, инфраструктурный и социальный объекты, три частных дома, один из которых сгорел, надворная постройка.