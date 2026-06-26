ВСУ ударили по 11 населенным пунктам в Белгородской области: пострадали два человека

В Белгородском округе от удара БПЛА поврежден многоквартирный дом Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

ВСУ атаковали беспилотниками в одиннадцати населенных пунктах Белгородской области 26 июня. Пострадали два человека. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Шебекинском округе украинский дрон ударил по КамАЗу в селе Маломихайловка. Водитель грузовика получил акубаротравму. В Шебекинской центральной районной больнице пострадавшему оказали необходимую помощь, от предложенной госпитализации мужчина отказался. Транспортное средство повреждено.

Кроме того, за помощью медиков обратилась женщина, которая получила акубаротравму в селе Плоское Корочанского округа. Врачи оказывают пострадавшей помощь, дальнейшее лечение она продолжит в амбулаторных условиях.

После детонации нескольких беспилотников в Шебекино повреждены грузовая машина и инфраструктурный объект. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара FPV-дрона повреждена легковушка.

В селе Ясные Зори Белгородского округа из-за атаки беспилотника в многоквартирном доме повреждены фасад и остекление. В поселке Разумное в результате детонации БПЛА повреждено сооружение предприятия.

В поселке Быценков Краснояружского округа после атаки FPV-дронов повреждены газовая труба на территории домовладения и легковушка.

В селе Косилово Грайворонского округа после детонации дрона во дворе частного дома повреждены окна, забор и газовая труба. В Грайвороне от удара FPV-дрона загорелась крыша частного дома. Пожар оперативно ликвидировали. В результате атаки второго беспилотника повреждена кабина грузового автомобиля. Из-за удара еще одного FPV-дрона в городе повреждены крыша и фронтон коммерческого объекта.

В поселке Ракитное при атаке беспилотника поврежден объект инфраструктуры. В хуторе Никольский Ракитянского округа в результате детонации FPV-дрона повреждены три автомобиля, в частном доме посечены окна.

В селе Долгое Валуйского округа вследствие атак нескольких FPV-дронов в здании социального объекта выбиты окна, повреждены фасад и входная группа.