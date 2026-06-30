Двое мужчина ранены в приграничье Белгородской области при атаке дрона ВСУ

Пострадавших госпитализировали в районную больницу Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины нанесли очередные удары по 12 населенным пунктам в пяти муниципалитетах Белгородской области. В результате атаки противника ранены два мирных жителя. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

Под удар украинского беспилотника попал автомобиль в селе Двулучное Валуйского округа. бригада скорой помощи доставила двоих мужчин в Валуйскую центральную районную больницу. У одного из пострадавших диагностированы осколочное ранение волосистой части головы, кисти и ушиб грудной клетки. Второй мужчина получил слепое осколочное ранение головы. В настоящее время они продолжают обследование в больнице. Транспорт поврежден.

В Шебекино после атаки FPV-дрона сгорел грузовик. Также осколками посекло легковушку и остекление гаража. После ударов еще нескольких дронов повреждены кровля помещения предприятия и машина. В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа при атаке FPV-дрона повреждена легковушка. В селе Червона Дибровка из-за детонации FPV-дрон на территории предприятия разбиты окна и посечен фасад административного здания. В результате атаки второго беспилотника загорелась машина – возгорание потушено. В селе Белянка вследствие удара дрона пробита крыша складского здания. В селе Большетроицкое после атаки FPV-дрона поврежден автомобиль. В селе Дмитриевка от удара дрона в частном доме пробита крыша.

От удара БПЛА сгорел грузовик Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

В селе Казинка Валуйского округа после атаки беспилотника поврежден объект инфраструктуры.

В хуторе Вязовской Краснояружского округа от ударов двух FPV-дронов на территории предприятия повреждены кабины двух грузовых автомобилей.

В селе Луговка Грайворонского округа из-за атаки дрона осколками посечена легковушка. В селе Замостье после детонации дрона во дворе частного дома повреждены две хозпостройки.

В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона повреждены машина и забор частного дома.