За убийство трех и покушение на убийство двух человек под суд пойдет житель Белгорода Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области на скамью подсудимых отправится 46-летний житель областного центра. Мужчине инкриминируют убийство трех и покушение на убийство двух человек, совершенные из хулиганских побуждений. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

В ведомстве отметили, что серю преступлений злоумышленник совершил в период с 2013 по 2025 год. Так, 4 сентября 2013-го в Архиерейской роще в Белгороде обнаружили тело мужчины с пулевым ранением в голову. Еще два убитых выстрелом в голову мужчины были найдены в июле 2022-го и июне 2024-го. Баллистическая экспертиза показала, что все пули были выпущены из одного оружия.

Еще два покушения были совершены в Белгороде осенью прошлого года. В октябре злоумышленник выстрелил в мужчину, который находился в автомобиле. Потерпевший смог уехать с места происшествия и обратиться за медицинской помощью, что спасло его жизнь. В ноябре фигурант на улице выстрелил в голову женщине. От гибели ее спасла плотная зимняя одежда. Экспертиза показала, что пули выпущены из редкого пневматического оружия.

Все эти годы следователи и следователи-криминалисты вместе с сотрудниками уголовного розыска продолжали искать преступников. Они продолжали изучать улики, и на видео с камер наблюдения их внимание привлек мужчина на самокате, который был на месте преступлений в октябре и ноябре 2025 года. Следователи выяснили маршруты его передвижения и контакты, а после установили личность. Также выяснить, что незадолго до покушений на убийство он заказывал через интернет-магазин пневматическую винтовку и патроны к ней.

В ходе допросов злоумышленник признался в покушениях на убийство, а также сообщил о своей причастности к совершению трех убийств. Оперативники нашли у него дома пневматическую винтовку и патроны к ней. Экспертиза подтвердила идентичность патронов с обнаруженными на местах происшествий.

Следствие также установило, что в сентябре 2013 года злоумышленник изготовил самодельный гладкоствольный пистолет и патроны к нему. Тогда в Архиерейской роще он устроил ссору с незнакомцем и выстрелил ему в голову. В сентябре 2021 года обвиняемый купил пневматическую винтовку, в которой самостоятельно увеличил мощность выстрела. В июле 2022 года недалеко от поселка Дубовое Белгородского округа он также затеял ссору с мужчиной и выстрелил ему в голову. Такой же сценарий убийства он использовал и в июне 2024 года, находясь в районе того же лесного массива. Два последующих покушения в Белгороде он совершил с применением этой же винтовки.

В Белгородском Следкоме добавили, что материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.