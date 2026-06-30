Больше 230 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

От атак БПЛА в регионе горели частные дома и транспорт Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 70 населенных пунктов в 16 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 233 беспилотника, 28 боеприпасов, а также три раза сбросил 7 взрывных устройств с БПЛА. Пострадали 11 жителей. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в Алексеевском, Валуйском, Вейделевском, Корочанском, Красногвардейском, Ровеньском, Старооскольском и Чернянском округах обошлось без последствий.

В Белгородском округе в селе Веселая Лопань после ракетного обстрела ранены две женщины - госпитализированы. Один частный дом разрушен, повреждены еще 16 домовладений, газовая труба, 6 хозпостроек и автомобиль. В поселке Октябрьский от детонации FPV-дрона пострадали двое мужчин – госпитализация не потребовалась. В округе также повреждены четыре легковушки и грузовик, две квартиры в МКД, четыре частных дома, предприятие, надворные постройки, микроавтобус. Также сгорели два социальных объекта.

В Борисовском округе повреждены девять частных домов, две хозпостройки и автомобиль.

В Волоконовском округе в хуторе Гаевка в результате атаки дрона по грузовику ранены двое мужчин – госпитализация не потребовалась. Повреждены два транспортных средства.

В Грайворонском округе вечером в больницу самостоятельно обратился мужчина, получивший акубаротравму в результате атаки дрона на автомобиль в селе Почаево – госпитализация не потреббовалась. В округе повреждены пять частных домов, автомобиль, социальный и коммерческий объекты, линия электропередачи.

В Краснояружском округе в поселке Отрадовский от удара дрона по машине пострадали три человека – лечение проходят в стационаре. Автомобиль поврежден. В округе также повреждены два социальных и инфраструктурный объекты, пять частных домов, газовая труба, автомобиль, складское помещение, два корпуса предприятия, один из которых загорелся.

В Ракитянском округе повреждены объект инфраструктуры и грузовик.

В Шебекинском округе вчера в больницу обратился мужчина, который получил минно-взрывную травму от удара FPV-дрона по автомобилю в селе Маломихайловка 27 июня – госпитализация не потребовалась. В округе повреждены три складских помещения, коммерческий объект, хозпостройки, четыре частных дома, соцобъект, два грузовика, четыре легковушки, две из которых сгорели.

В Яковлевском округе поврежден частный дом.