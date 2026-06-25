Творческая жизнь Белгородчины: фестиваль «Сплав» вновь объединяет таланты

Архив пресс-службы компании «Металлоинвест»

В Старом Осколе завершился седьмой фестиваль поэзии «Сплав». Событие объединило поэтов, певцов и театральных деятелей из разных регионов страны на площадке центра современного искусства «Быль».

Мероприятие является частью проекта «Культурная афиша», который компания «Металлоинвест» реализует в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с Белгородской областью. Фестиваль в очередной раз доказал, что современная поэзия может быть живой, яркой и интересной самой разной аудитории.

Архив пресс-службы компании «Металлоинвест»

В этом году «Сплав» вновь объединился с проектом «Российский Литературный Слэм». Из 600 авторов со всей страны были выбраны лучшие, которые сразились в поэтических дуэлях на старооскольской сцене за звание сильнейшего чтеца России.

Музыкальную программу фестиваля открыл народный артист России Дмитрий Певцов вместе с «Певцовъ-оркестром». В программе прозвучали песни Владимира Высоцкого и хиты из советских кинофильмов.

Архив пресс-службы компании «Металлоинвест»

Во второй день на сцене выступили музыкальные группы «ЪЭХО ДВОРА» и «Севера». Творчество обеих групп объединяет умение гармонично сочетать элементы уличной культуры с народными мотивами и популярной музыкой.

Финальным аккордом фестиваля стал концерт певца Иракли, выступившего совместно с юными вокалистами из Старого Оскола.

Архив пресс-службы компании «Металлоинвест»

- За семь лет «Сплав» стал заметным событием культурной жизни Старого Оскола. Особенно ценно, что фестиваль постоянно меняется: рядом с поэзией появляются музыка, театр, выставки, новые форматы для молодежи. Мы видим, что такие события действительно востребованы жителями, – сказал управляющий директор ОЭМК Кирилл Чернов. – Для Металлоинвеста важно, чтобы в наших городах были возможности не только для работы и учебы, но и для интересного, насыщенного досуга.

Архив пресс-службы компании «Металлоинвест»

В преддверии основной программы фестиваля зрители также смогли стать участниками еще нескольких культурных событий в ЦСИ «Быль»: они посетили выставку Федора Конюхова «Путешествие длиною в жизнь» и несколько ярких театральных постановок и кинопоказов.