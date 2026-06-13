Пожарный ранен в Красной Яруге Белгородской области после атаки FPV-дрона ВСУ

Водителю грузового автомобиля госпитализация не потребовалась Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать приграничье Белгородской области. В результате очередных ударов ранены два человека. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

Украинский FPV-дрон сдетонировал в поселке Красная Яруга. При взрыве пожарный получил слепые осколочные ранения лица и глаз. Сотрудники «скорой» доставили пострадавшего в центральную районную больницу. После оказания первой помощи мужчину транспортируют в областную клиническую больницу в Белгород, где он продолжит лечение.

На месте атаки повреждены здание пожарной части, хозяйственная постройка и служебный автомобиль.

Еще один мужчина пострадал в Красной Яруге от удара дрона противника. Водитель грузового автомобиля самостоятельно обратился за медицинской помощью. Врачи второй городской больницы Белгорода диагностировали у мужчины акубаротравму. После оказания помощи пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение.

Два населенных пункта в Белгородском округе также подверглись атакам беспилотников ВСУ. В селе Отрадное из-за удара дрона загорелась крыша надворной постройки. Пожар оперативно потушили. В частном доме выбиты стекла и повреждена кровля. В хуторе Церковный от удара FPV-дрона повреждена кабина грузового автомобиля.