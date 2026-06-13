13-летний мальчик и боец «Орлана» ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Атакам со стороны ВСУ подверглись 11 населенных пунктов в приграничье Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

ВСУ атаковали беспилотниками одиннадцать населенных пунктов Белгородской области 13 июня. В результате очередных ударов ранены 13-летний мальчик и боец подразделения «Орлан». Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

Так, на территории частного домовладения в селе Чайки Белгородского округа сдетонаировало взрывное устройство. В результате взрыва 13-летний мальчик получил проникающее ранение легкого и множественные осколочные ранения лица и тела. Бригада сокрой помощи доставляет ребенка в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается.

В городе Грайворон при отражении атаки украинского беспилотника осколочные ранения получил боец подразделения «Орлан». Сослуживцы доставили мужчину в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики оказывают пострадавшему помощь.

Также в городе противник сбросил взрывное устройство с беспилотника – пробита крыша частного дома, в надворной постройке выбиты окна. В селе Глотово Грайворонского округа от удара FPV-дрона повреждено остекление частного дома.

В Шебекино после атак нескольких FPV-дронов повреждены крыши, фасады четырех частных домов, хозпостройка, прицеп грузовика и инфраструктурный объект.

В поселке Борисовка Борисовского округа из-за атаки дрона загорелась хозпостройка – пожар потушили. В соседнем доме осколками посекло крышу и окна. Несколько взрывных устройст ВСУ сбросили с БПЛА по селу Грузское – сгорел социальный объект.

В поселке Красная Яруга из-за детонации дронов повреждены ворота гаража и пять автомобилей. После атаки еще одного беспилотника поврежден грузовик. От удара FPV-дрона в поселке Отрадовский поврежден объект инфраструктуры. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.

В поселке Ракитное в результате атаки FPV-дрона повреждено оборудование.

В селе Никольское Белгородского округа после детонации дрона поврежден фасад частного дома. В результате обстрела в поселке Октябрьский в четырех частных домах и двух хозпостройках посечены окна, кровли и машина.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.