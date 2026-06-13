За сутки 11 округов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ

В результате атак сгорели несколько домов и машин Фото: скриншот видео.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по 73 населенным пунктам в 11 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 206 беспилотников и 16 боеприпасов. Ранения получили три человека. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгородском округе селе Варваровка от удара БПЛА по машине пострадал водитель, мужчина госпитализирован, автомобиль поврежден. Также в округе повреждены два автомобиля, здание предприятия, четыре частных дома.

В Борисовском повреждены пять автомобилей, газовая труба на территории предприятия, социальный объект, административное здание. Сгорели две хозпостройки и ангар.

В Валуйском округе повреждены два социальных объекта и административное здание.

В Вейделевском округе повреждена емкость на территории коммерческого объекта.

В Волоконовском и Ровеньском округах обошлось без последствий.

В Грайворонском округе в городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона ранена женщина, пострадавшую госпитализировали. В округе повреждены 15 частных домов, надворные постройки, газовая труба, объект инфраструктуры на территории предприятия, коммерческий объект, семь автомобилей, два из которых сгорели. Также загорелось складское помещение.

В Ивнянском округе в селе Федчевка от детонации БПЛА на территории фермерского хозяйства пострадал мужчина, госпитализация не потребовалась. На месте атаки повреждены помещение и грузовик.

В Краснояружском округе повреждены два автомобиля, частный дом, газовая труба на территории предприятия, объект инфраструктуры.

В Ракитянском округе вчера в ЦРБ обратился мужчина, получивший осколочное ранение ягодичной области в результате атаки дрона на грузовой автомобиль в селе Бобрава 11 июня. Госпитализация не потребовалась. Повреждены 11 автомобилей, частный дом и МКД, линия электропередачи.

В Шебекинском округе повреждены восемь легковушек, два грузовика, ГАЗель, машина «скорой», два социальных и коммерческий объекты, инфраструктурный объект, здание предприятия, два МКД и пять частных домов, два из которых сгорели.