ВСУ атаковали больше 60 населенных пунктов Белгородской области за сутки

Одиннадцать человек госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 63 населенных пункта в 11 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 150 беспилотников и порядка 30 снарядов. Погибла мирная жительница, еще 17 человек получили ранения. Двое белгородцев, пострадавших ранее, также обратились за медицинской помощью.

- Противник семь раз применял реактивные системы залпового огня и артиллерию. Также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 78 беспилотников сбиты и подавлены, - сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

В региональном Оперштабе сообщили подробности о последствиях атак. Так, в Белгородском округе в поселке Разумное после удара БПЛА ранены пять человек. Двух девочек госпитализировали. Две женщины находятся на стационарном лечении, еще одна пострадавшая отпущена на амбулаторное лечение. Также вчера в больницу госпитализирована женщина, получившая акубаротравму в селе Беловское 8 июня. В округе повреждены 2 коммерческих и инфраструктурный объекты, автобус, спецтехника, грузовик и 22 легковых автомобиля, три частных дома и газовая труба.

В Борисовском, Вейделевском и Корочанском округах обошлось без последствий. В Валуйском округе повреждена надворная постройка, в Прохоровском – хозяйственный объект.

В Волоконовском округе повреждены объект инфраструктуры, ЛЭП и частный дом.

В Грайворонском округе повреждены две легковушки, трактор, хозпостройка, три частных дома, социальный объект, предприятие.

В Краснояружском округе вчера в ЦРБ обратился мужчина, получивший акубротравму от атаки дрона в поселке Красная Яруга 10 июня, госпитализация не потребовалась. Повреждены гаражи, социальный объект, частный дом, ЛЭП, грузовой и легковой автомобили, корпус сельхозпредприятия, техническое сооружение.

В Ракитянском округе в селе Илек-Кошары от детонации дрона на территории предприятия ранен мужчина, госпитализация не потребовалась. Повреждены два частных дома и навес предприятия, коммерческий объект и три легковушки, грузовик и трактор, хозпостройка и линия электропередачи.

В Шебекинском округе в селе Вознесеновка в результате атаки дрона на пассажирский автобус погибла женщина. 11 человек получили ранения. У двоих диагнозы не подтвердились. Шесть пострадавших госпитализированы. Один мужчина в тяжелом состоянии, у остальных – средняя степень тяжести. Автобус поврежден. В районе села Ржевка от удара FPV-дрона по грузовику ранен водитель. Мужчина госпитализирован, транспорт поврежден. В округе также повреждены инфраструктурный объект, 4 единицы сельхозтехники, ангар и КамАЗ, коммерческий объект, грузовик и легковушка.