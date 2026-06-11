Дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу в Шебекинском округе: один человек погиб, еще 11 ранены

Одиннадцать пассажиров автобуса с различными травмами доставили в больницу Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению Белгородской области 11 июня. В результате атаки противника погибла женщина, еще одиннадцать человек получили ранения. О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.

По данным Оперштаба, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в селе Вознесеновка Шебекинского округа. На месте происшествия от полученных ранений скончалась женщина. Выражаем соболезнования родным и близким погибшей.

Еще одиннадцать человек были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу. У двоих мужчин и пяти женщин врачи диагностировали ссадины и осколочные ранения различных частей тела. Еще четверо пострадавших, по предварительной информации, в результате атаки получили акубаротравмы. Всем пострадавшим врачи оказывают всю необходимую помощь. Транспортное средство повреждено.

Также в Шебекинском округе украинский дрон сдетонировал в селе Белянка – повреждены сельхозтехника и КамАЗ. В селе Сурково после взрыва FPV-дрона на территории предприятия повреждена одна единица спецтехники.

В поселке Разумное Белгородского округа после атаки FPV-дрона повреждена спецтехника. От удара второго беспилотника повреждены инфраструктурный объект, кузова и стекла шести автомобилей.

В хуторе Леоновка Валуйского округа из-за детонации сбитого беспилотника в надворной постройке выбило окна.

В селе Головчино Грайворонского округа после удара FPV-дрона поврежден легковой автомобиль.

В селе Сергиевка Краснояружского округа в результате атаки БПЛА в здании социального объекта пробита кровля.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.