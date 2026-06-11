Водитель грузовика ранен при атаке FPV-дрона ВСУ в Белгородской области

Беспилотники ВСУ атаковали еще четыре округа Белгородской области Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотники вооруженных сил Украины нанесли удары еще по четырем муниципалитетам Белгородской области. В результате очередной атаки ранен мирный житель. Подробности сообщили в Оперативном штабе региона.

Недалеко от села Ржевка Шебекинского округа украинский FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Водитель транспортного средства получил акубаротравму, а также множественные осколочные ранения плеча, шеи и грудной клетки. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Еще один FPV-дрон атаковал на участке автомобильной дороги Шагаровка – Таврово в Белгородском округе. Повреждены грузовой и легковой автомобили. В селе Беловское из-за детонации беспилотника загорелся частный дом. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа в результате детонации дрона посечен навес частного домовладения.

В селе Косилово Грайворонского округа от удара FPV-дрон в здании социального объекта пробита крыша и повреждено остекление.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.