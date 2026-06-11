Двое детей и трое взрослых ранены от удара дрона ВСУ в Разумном Белгородского округа

На месте атаки повреждены два коммерческих объекта и восемь транспортных средств Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Утром 11 июня беспилотник вооруженных сил Украины нанес удар по коммерческому объекту в поселке Разумное Белгородского округа. В результате атаки ранены пять мирных жителей, в их числе двое детей. Подробности сообщили в Оперативном штабе Белгородской области.

От удара украинского беспилотника девятимесячная девочка получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица. У пятилетней девочки – осколочное ранение бедра. Обеих малышек госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.

Также во время атаки ранены три женщины. У них диагностированы осколочные ранения различных частей тела. Бригады скорой помощи транспортировали пострадавших во вторую городскую больницу в Белгород. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

По данным Оперштаба региона, на месте атаки в двух коммерческих объектах повреждены входные группы и фасады, выбиты стекла. Также повреждены семь легковых автомобилей и автобус.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Информация о других последствиях уточняется.