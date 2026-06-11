Больше 150 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки

От ударов БПЛА в регионе сгорели несколько транспортных средств. Фото: архив

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 57 населенных пунктов в 13 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 151 беспилотник. О последствиях сообщили в Оперативном штабе региона.

В Алексеевском, Новооскольском и Ровеньском округа обошлось без пострадавших и разрушений.

В Белгороде после удара БПЛА пострадали три человека. На месте атаки сгорел грузовик.

В Белгородском округе повреждены корпус предприятия, хозпостройка, частный дом, социальный объект.

В Борисовском округе в хуторе Красиво от удара дрона по машине ранены мужчина и женщина. Оба пострадавших госпитализированы, мужчина находится в тяжелом состоянии. Машина повреждена.

В Валуйском округе повреждены три частных дома, две хозпостройки, автомобиль.

В Волоконовском округе повреждены частный дом, инфраструктурный объект, газовая труба.

В Грайворонском округе в селе Замостье в результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина, пострадавший госпитализирован. Также вчера в больницу обратился мужчина, получивший акубаротравму при взрыве дрона в Грайвороне 8 июня, госпитализация не потребовалась. В округе повреждены 2 частных дома и две квартиры в МКД, две легковушки и административное здание.

В Корочанском округе поврежден инфраструктурный объект.

В Краснояружском округе повреждены 4 частных дома, ЛЭП и 4 автомобиля, один из которых полностью сгорел.

В Ракитянском округе у поселка Пролетарский в результате удара FPV-дрона по автомобилю погиб мужчина. Его жена и 21-летний сын госпитализированы. Повреждены три легковушки, забор частного дома, хозпостройка, ГАЗель и два трактора.

В Шебекинском округе в Шебекино от детонации дрона на территории коммерческого объекта ранены двое. Сотрудник МЧС госпитализирован, боец «Орлана» продолжает лечение амбулаторно. В округе за сутки повреждены шесть грузовиков, два из которых сгорели, 11 легковушек, административное здание предприятия, социальный объект, пять частных домов, ЛЭП, емкости на территории предприятия, остекление в 4 МКД, ангар, хозпостройки. Также сгорели спецтехника, хозпостройка и складское помещение.