Скандалы из-за шума, мусора и тапочек в коридоре: полицейский и адвокат раскрывают проверенные способы уладить соседские войны

Соседские войны – это не просто бытовые разборки, а порой настоящие баталии с угрозами, жалобами и даже вызовами полиции. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Признайтесь: хоть раз хотелось подойти к шумным соседям и доходчиво объяснить, что три часа ночи – не время для караоке, симфонии перфоратора и репетиции рок-группы? Или изящно переставить чужой внедорожник с «вашего» парковочного места, предварительно оставив на лобовом стекле записку с вежливым напоминанием о правилах общежития, прикрепленную булыжником? А может, тактично намекнуть дачному соседу, что его помидоры и огурцы прекрасно растут на его участке – без захвата вашей грядки с клубникой?

Если вы до сих пор живы, на свободе и не в розыске – поздравляем: вы держитесь из последних сил. «КП» решила спасти вас от роковой ошибки и выяснила, как разруливать соседские войны цивилизованно: без сломанных дверей, испорченных отношений, угроз в мессенджерах и уголовных дел. И хоть сегодня мы будем говорить о Белгороде, поверьте: подобное происходит везде.

Разбирают самые типичные ситуации и делятся рабочими приемами – теми, что реально помогают, а не просто выглядят красиво в книжках по психологии – Александр Толдинов, полковник полиции, начальник Управления участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Белгородской области – тот, кто ежедневно слышит все возможные оправдания шумных соседей («Да мы только разок включили!», «А че такого-то?», «Это у нас телевизор громко!») и точно знает, когда пора звонить в полицию, а когда достаточно глубоко вдохнуть, досчитать до десяти и пойти пить ромашковый чай, и Юрий Падалко, адвокат – настоящий мастер перевода фразы «Сейчас я вам покажу!» в корректную письменную претензию. Он научит, как отстаивать свои права так, чтобы после разговора с вами сосед не побежал писать встречное заявление, а тихо убрал машину, выключил музыку и даже извинился.

Готовы узнать, как превратить соседский ад в мирное сосуществование – без жертв и потерь? Читайте дальше!

Шум по ночам – вечеринка без конца

Кто из нас не вздрагивал от грохота басов за стеной в поздний час? В Белгороде эта проблема существует: видимо, некоторые жильцы уверены, что их квартира – это ночной клуб, а весь дом – благодарная публика.

Так было на улице Щорса. Жильцы пятого этажа решили устроить вечеринку в субботу вечером. Музыка гремела так, что дрожали стекла, а коты в округе прятались под диваны. Соседи снизу стучали по батареям, звонили в дверь, просили сделать потише – без толку. Часы показывали три ночи, терпение лопнуло – вызов полиции.

Александр Толдинов:

– В Белгородской области действует закон о тишине: шуметь нельзя с 23.00 до 7.00. Если соседи не соблюдают эти правила, вызывайте полицию – мы зафиксируем факт и составим протокол. За первое нарушение предусмотрен штраф: от 3000 до 5000 рублей для граждан, для должностных лиц – от 8000 до 20000, для юридических – от 20 000 до 100 000, за повторное – в двойном размере. Если шум создает угрозу здоровью (например, из-за постоянного грохота), можно обратиться в суд для принудительного прекращения нарушения. Важно: при вызове полиции постарайтесь зафиксировать факт нарушения (аудио- или видеозапись поможет в дальнейшем). Так что, дорогие меломаны, помните: соседи тоже хотят спать – и закон на их стороне!

Мусор под дверью – битва за чистоту

Подъезд должен быть чистым, но не все жильцы это понимают. Пакеты у мусоропровода, запах, насекомые – знакомая картина? Похоже, некоторые считают, что подъезд – это склад для мусора, а дворник – личный слуга.

На проспекте Богдана Хмельницкого один из жильцов регулярно бросал мешки с отходами возле мусоропровода. Соседи терпели неделю, вторую, потом начали оставлять записки с просьбами убрать. Реакции ноль. Запах стал невыносимым, появились мухи. В итоге – коллективная жалоба в управляющую компанию и вызов полиции.

Александр Толдинов:

– Если сосед нарушает санитарные нормы, например, оставляет мусор в подъезде, жалуйтесь в Роспотребнадзор и управляющую компанию. Они обязаны провести проверку и наказать виновных по статье 6.4 КоАП РФ: штраф для граждан – от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц – от 1000 до 2000, для юридических – от 10 000 до 20 000 или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Если действия соседа создают угрозу здоровью (например, из-за появления насекомых), можно требовать возмещения ущерба через суд. Так что, любители захламлять подъезды, задумайтесь: может, проще выносить мусор до контейнера или выбрасывать его в мусоропровод?

Земля – яблоко раздора

В частном секторе Белгорода и области споры из-за земельных участков – обычное дело. Кто-то передвинул забор, кто-то решил, что полоса земли «ничья»… Видимо, в какой-то момент люди забыли, что живут не на Диком Западе.

В селе Стрелецкое Белгородского района два соседа несколько лет судились из-за двухметровой полосы земли. Один поставил забор, захватив часть спорной территории. Второй в ответ начал складировать у этого забора стройматериалы, мешая проходу. Конфликт решился только после межевания и решения суда.

Александр Толдинов:

– Сначала попробуйте договориться. Если не вышло – проводите межевание. Если и это не помогло, идите в суд. Самовольное занятие земельного участка (например, передвижение забора на чужую территорию) – административное нарушение по статье 7.1 КоАП РФ. Штрафы: для граждан – от 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка (но не менее 5000 рублей), для должностных лиц – от 1,5 до 2% (не менее 20 000 рублей), для юридических – от 2 до 3% (не менее 100 000 рублей). Если кадастровая стоимость не определена, штрафы для граждан – от 5000 до 10 000 рублей, для должностных лиц – от 20 000 до 50 000, для юридических – от 100 000 до 200 000. Помимо штрафа нарушитель обязан вернуть участок законному владельцу. Так что, ковбои, давайте жить дружно – и по закону!

Лай, запах и другие «собачьи» проблемы

Домашние животные – радость для их владельцев, но не всегда для соседей. Особенно когда собаки лают круглосуточно, а хозяева делают вид, что ничего не слышат.

На улице Мичурина жильцы пожаловались на мужчину, державшего трех крупных псов. Животные лаяли днем и ночью, а еще владелец выгуливал их во дворе, не убирая за питомцами. Соседи пытались поговорить – безрезультатно. Коллективная жалоба в полицию и управляющую компанию.

Александр Толдинов:

– Содержание животных должно соответствовать правилам благоустройства. Если питомец создает неудобства (например, постоянно лает или хозяин не убирает за ним), жалуйтесь в полицию либо управляющую компанию. В крайних случаях возможно привлечение к ответственности за нарушение санитарных норм по статье 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» в виде административного штрафа. Размеры его не так уж и велики: для граждан – от 500 до 1 000 рублей, а для должностных лиц – от 1 000 до 2 000. Но если эта сумма не остановит нерадивого хозяина – следующая возрастет вдвое. Также можно требовать возмещения ущерба (например, если собака повредила имущество) через суд. Помните: любовь к животным не должна мешать жить другим!

Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

Ремонт без остановки: когда стены дрожат

Ремонт – испытание для нервов не только хозяев квартиры, но и соседей. Особенно когда он длится месяцами, а инструменты работают до ночи.

Семья на улице Чапаева затеяла капитальный ремонт с перепланировкой. Шумели с утра до вечера, включая выходные. У соседей снизу на потолке появились трещины. Экспертиза показала: причина – нарушение технологии демонтажа стен. Конфликт уладили только после вмешательства жилищной инспекции и суда.

Александр Толдинов: – Перед перепланировкой нужно получить разрешение в жилищной инспекции. Нарушение строительных норм – это не только конфликт с соседями, но и штраф по статье 7.21 КоАП РФ: для граждан – от 2000 до 2500 рублей, для должностных лиц – от 4000 до 5000, для юридических – от 40 000 до 50 000. Если перепланировка причинила ущерб соседям (например, появились трещины в стенах), виновный обязан его возместить. В случае самовольной перепланировки суд может обязать привести помещение в первоначальное состояние. При отказе квартиру могут продать с публичных торгов, а вырученные деньги (за вычетом расходов на восстановление) передать бывшему собственнику. Так что, мастера-самоделкины, сначала документы – потом молотки!

Парковочная война

Парковочные места в Белгороде – на вес золота. И за них порой идут настоящие сражения. Некоторые автовладельцы уверены, что весь двор – их личный паркинг.

В ЖК «Улитка» один водитель регулярно ставил две машины рядом, загораживая проезд во двор для спецавтомобилей. Соседи просили так не делать – безрезультатно. Конфликт обострился, когда из-за его авто не смогла проехать скорая помощь. Жильцы обратились в полицию и управляющую компанию. Александр Толдинов:

– В описанной ситуации, когда водитель регулярно блокирует проезд для спецавтомобилей, а из-за этого не смогла проехать скорая помощь, может применяться статья 20.18 КоАП РФ «Блокирование транспортных коммуникаций».

Согласно этой статье организация блокирования или активное участие в блокировании транспортных коммуникаций влечет административную ответственность, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Санкция для гражданина (в данном случае – водителя) составит от 50 000 до 100 000 рублей или обязательные работы на срок до 100 часов.

А вот в доме на улице Чапаева мужчина занял парковочное место во дворе, поставив туда старый велосипед. Другие жильцы возмутились: «Это не транспорт, а металлолом!» Сосед заявил, что «велосипед – экологичный транспорт будущего», и отказался его убирать. Спор дошел до того, что кто-то пририсовал на раме надпись «Памятник эпохе».

Александр Толдинов:

– Парковочное место предназначено для автомобилей. Ставить туда велосипед можно, если это не мешает другим (например, не блокирует проезд). Если мешает – это нарушение правил благоустройства. В данном случае достаточно просьбы убрать велосипед. Если владелец отказывается, можно обратиться в управляющую компанию или полицию. Но вандализм (надписи на раме) – это уже другая статья (ст. 7.17 КоАП РФ). Так что, ребята, давайте без граффити – и без велосипедов на парковках!

Запах жареной рыбы и другие бытовые мелочи

Иногда повод для ссоры – совсем мелочь: запах от готовки, курение на балконе, сушка белья… Но, как говорится, капля камень точит.

На улице Победы соседи поссорились из-за запаха жареной рыбы, который проникал в квартиру этажом ниже. Хозяин «ароматной» кухни отказывался что-либо менять. Спор дошел до вызова полиции, которая предложила сторонам найти компромисс.

Александр Толдинов:

– Бытовые конфликты лучше решать переговорами. Не получается – зовите участкового. Он поможет найти выход без штрафов и судов. И помните: жареная рыба – это вкусно, но не всем!

Обувница в тамбуре: ботинки как причина конфликта

А вот история, которая могла бы показаться смешной, если бы не была такой печальной. На улице Королева соседи устроили настоящую войну из-за обувницы в общем предбаннике.

Один из жильцов разместил вдоль всей стены полку и начал выставлять там свои ботинки. Постепенно это превратилось в полноценную личную прихожую: даже гости бросали обувь рядом.

– Я уже не могу нормально пройти по тамбуру, – жалуется сосед. – Обувь порой прямо на полу! А запах… Такое ощущение, что кто-то специально носки неделю носил, а потом сюда принес. Приходится постоянно проветривать квартиру, особенно зимой. Холодно, но выбора нет!

Ситуация осложняется еще и тем, что в нынешних непростых условиях оперативная обстановка требует быстрой эвакуации в случае ЧС. А тут на пути к выходу гора обуви. При пожаре или другой экстренной ситуации это может стать настоящей ловушкой. Представьте: тревога, дым, паника – а вы спотыкаетесь о чьи-то зимние сапоги или кроссовки прямо у двери.

Сосед неоднократно просил убрать обувницу – сначала вежливо, потом строже. В ответ – оскорбления и даже угрозы. Несколько раз вызывал полицию, но воз и ныне там.

Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

Александр Толдинов:

– Размещение личных вещей в общих коридорах и тамбурах, а также на лестничных клетках запрещено. Захламление эвакуационных путей является нарушением требований пожарной безопасности. Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ для граждан предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Для юридических лиц он составляет от 300 000 до 400 000 рублей. А если при этом нарушены еще и санитарные нормы – неприятный запах создает дискомфорт для других жильцов, – то к указанной сумме для граждан может добавиться еще от 500 до 1000 рублей. Общедомовым имуществом могут свободно пользоваться все жильцы без учета занимаемой ими жилой площади, на равных условиях. Статья 304 ГК РФ дает право требовать устранения препятствий в этом.

Что делать? Подать письменную жалобу в управляющую компанию – она обязана выдать предписание об устранении нарушения. Если не помогло – обратиться в жилищную инспекцию: там проведут проверку и могут выписать штраф. Подать заявление в МЧС – инспекторы проверят соблюдение правил пожарной безопасности и обяжут освободить эвакуационный путь. Зафиксировать угрозы: запишите разговор на аудио или видео и подайте заявление в полицию (ст. 119 УК РФ – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Подать иск в суд (ст. 304 ГК РФ) – если другие меры не помогли, он обяжет соседа убрать вещи и может взыскать компенсацию морального вреда. Рекомендую действовать последовательно: сначала управляющая компания, затем надзорные органы и суд.

Сражение за балконный карниз

Бесспорно, случаются и комичные бытовые войны: когда смешно, но не очень.

На проспекте Ватутина соседи по балконам устроили настоящую битву за карниз. Один повесил сушилку для белья, второй решил, что она закрывает ему вид на закат, и… спилил ее ночью. На следующий день первый сосед в отместку повесил еще две сушилки – уже с обеих сторон. Конфликт достиг апогея, когда второй установил на балконе зеркальный экран, чтобы отражать солнечные лучи прямо в окно обидчика. Соседи чуть не ослепли от бликов, а дети внизу думали, что началось НЛО-вторжение.

Александр Толдинов:

– Сушить белье на балконе можно, но без ущерба для соседей. Если конструкция закрывает свет или создает опасность (например, может упасть), это нарушение. В данном случае рекомендую сначала поговорить, потом – обращение к участковому. Если дело дошло до порчи имущества (спилили сушилку), это уже ст. 7.17 КоАП РФ – умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. В случае, когда эти действия не повлекли значительного ущерба, штраф – до 500 рублей. А зеркальный экран – вообще отдельная история: если он создает блики, мешающие другим, можно требовать его демонтажа через суд. Так что, друзья, давайте без космических технологий – и без ножниц!

Битва за Wi-Fi

В доме на улице Мичурина жилец начал жаловаться, что у него пропал интернет. Оказалось, сосед сверху поставил мощный роутер и «забрал» весь сигнал в радиусе 50 метров. По словам пострадавшего, «он не просто ловит Wi-Fi, он его поглощает, как черная дыра!». Соседи спорили, кто имеет право на «интернет-пространство», и даже пытались договориться о «квотах» на мегабайты.

Александр Толдинов:

– Сигнал Wi-Fi не является объектом права собственности. Никто не может «забрать» его у другого. Но если роутер создает помехи (например, работает на запрещенных частотах), можно обратиться в Роскомнадзор. В остальном это вопрос соседской этики. Лучше договориться: например, создать общую сеть или поставить усилитель сигнала. А делить мегабайты – это уже из области фантастики!

Спор из-за кота-акробата

В микрорайоне «Новый» соседи поссорились из-за «ничейного» кота. Он любил гулять по общим балконам, оставлять «сюрпризы» на подоконниках и царапать двери. Один жилец поставил на балконе кормушку, чтобы приручить животное, другой, чтобы прогнать кота, развесил отпугиватели. В ответ котейка, почувствовав конкуренцию, начал демонстративно игнорировать обоих и спать на козырьке подъезда. Соседи чуть не подрались, решая, оставлять или прогонять хулигана.

Александр Толдинов:

– Кот – это имущество владельца, и он несет за него ответственность (ст. 137 ГК РФ). Если животное доставляет неудобства (портит имущество, создает антисанитарию), можно требовать возмещения ущерба через суд. Но воевать из-за кота – это перебор. Лучше договориться с хозяином: пусть следит за питомцем или ограничивает его прогулки.

Юрий Падалко:

– Коту – респект за независимость! А если более серьезно, то комичность данной ситуации налицо. Кот – животное свободное и, вспоминая мнение ветеринаров и других специалистов, не хозяина выбирает, а дом, в котором хозяин он. Я думаю, коль досталась соседям такая радость, то нужно совместно за котом ухаживать, а не доводить дело до выяснения отношений. С учетом того, что животное «ничейное», тем более следует обоюдно решать, что делать с бездомным питомцем: может, есть смысл переселить его в подвал в зимнее время, а летом все же лучше ему находиться во дворе, а не гадить в подъезде. А уж если решил один из соседей приручить кота, то и будь добр – отвечай за него и наводи за ним порядок.

Война ароматов

На проспекте Славы соседи поссорились из-за запахов. Один выращивал дома экзотические цветы с резким ароматом, другой разводил специи на подоконнике. В итоге в подъезде пахло так, будто кто-то смешал духи, карри и лаванду. Жильцы начали жаловаться на головные боли, а дети думали, что рядом открыли новый ресторан.

Александр Толдинов:

– Выращивать цветы и специи можно, но, если запах мешает другим, это нарушение санитарных норм (ст. 6.4 КоАП РФ). В таком случае стоит попросить соседа ограничить количество растений или проветривать помещение. Если не помогает – жалоба в Роспотребнадзор. Но прежде чем вызывать санитаров, попробуйте договориться: может, сосед просто не знал, что его орхидея пахнет, как бензоколонка!

«Берегите нервы и живите дружно!»

Резюмирует все сказанное адвокат Юрий Падалко, который уже не раз сталкивался с различными вариациями подобных конфликтов и помогал их разрешить:

– Соседские войны – дело неприятное, но почти неизбежное. Главное – помнить: большинство споров можно решить мирно. Поговорите с соседом, найдите компромисс. Если не получается – закон на вашей стороне. Вот несколько универсальных советов.

Начните с разговора: часто достаточно спокойно объяснить, что вас беспокоит.

Фиксируйте нарушения. Фото, видео, аудиозаписи, показания свидетелей – все это пригодится, если придется обращаться в инстанции. Соблюдайте порядок обращений: сначала управляющая компания или ТСЖ, затем участковый, жилищная инспекция, МЧС, Роспотребнадзор, суд.

Не опускайтесь до оскорблений. Агрессия только усугубляет ситуацию.

Знайте свои права. Изучите Жилищный кодекс РФ, КоАП, правила благоустройства вашего города.

Объединяйтесь с соседями. Коллективные жалобы действуют эффективнее одиночных.

И напоследок – немного житейской мудрости: не принимайте все близко к сердцу. Иногда сосед просто не понимает, что мешает. Ищите юмор в ситуации: смех снимает напряжение. Помните: завтра вы можете оказаться в роли того, к кому пришли с претензиями.

Вывод один: добрососедские отношения – это не случайность, а результат взаимного уважения и готовности идти на компромисс. Берегите нервы, уважайте соседей и живите дружно – так комфортнее и безопаснее для всех. А если уж конфликт назрел – не бойтесь защищать свои права. Но делайте это цивилизованно: закон, здравый смысл и капелька юмора помогут вам победить в любой «соседской войне».