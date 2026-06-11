Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ по предприятию в Белгородской области

Пострадавший продолжит лечение в больнице Белгорода Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Утром 11 июня вооруженные силы Украины нанесли удары беспилотниками по шести населенным пунктам в четырех муниципалитетах Белгородской области. Ранен мирный житель. Подробности сообщили в Оперативном штабе региона.

В селе Илек-Кошары Ракитянского округа в результате детонации FPV-дрон на территории предприятия ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в центральную районную больницу, где врачи диагностировали ему слепые осколочные ранения предплечья и бедра. После оказания первой помощи, пациента переведут дл дальнейшего лечения во вторую городскую больницу в Белгород.

Еще один беспилотник противника сдетонировал в городе Шебекино – поврежден инфраструктурный объект.

В городе Грайворон после атаки дрона поврежден автомобиль. В селе Дунайка Грайворонского округа при детонации FPV-дрона загорелась одна комната в частном доме. Пожар удалось оперативно потушить. В домовладении также выбило окна. В селе Глотово в результате удара БПЛА пробита крыша хозяйственной постройки.

В Краснояружском округе от удара FPV-дрона в поселке Степное пробита крыша гаража.