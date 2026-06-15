Пётр Белый рассказал о переходе российской фармацевтики к инновационным препаратам

Председатель совета директоров фармацевтической компании «Промомед» Пётр Белый рассказал о главных изменениях на российском фармацевтическом рынке. По его словам, отрасль постепенно уходит от модели, основанной преимущественно на выпуске дженериков, и всё больше сосредотачивается на разработке оригинальных лекарств.

Объём российского фармацевтического рынка в денежном выражении достиг 3,1 трлн рублей. Годом ранее этот показатель составлял 2,85 трлн рублей. По мнению Петра Белого, двузначные темпы роста невозможно обеспечить только за счёт воспроизведённых препаратов. Существенное влияние на рынок оказывают новые методы терапии, которые позволяют эффективнее лечить заболевания и решать задачи, прежде считавшиеся нерешёнными.

Перспективные направления фармацевтики

Одним из наиболее быстрорастущих направлений стала эндокринология. Речь идёт о препаратах для лечения сахарного диабета, ожирения и метаболических нарушений, включая агонисты рецепторов GLP-1 и средства на основе тирзепатида.

По словам Петра Белого, этот сегмент развивается значительно быстрее, чем предполагалось ранее. Перед выходом «Промомеда» на биржу компания прогнозировала, что рынок таких препаратов может вырасти в десять раз за десять лет. Однако только за последний год его объём в России увеличился примерно втрое.

Компания также начала совместное исследование с Национальным медицинским исследовательским центром эндокринологии имени академика И. И. Дедова. Специалисты намерены изучить влияние препаратов для контроля и коррекции метаболических нарушений на продолжительность жизни человека.

Среди других перспективных направлений Пётр Белый выделил:

• разработку таргетных препаратов для лечения онкологических заболеваний;

• создание лекарств против деменции, болезней Альцгеймера и Паркинсона;

• развитие средств, поддерживающих здоровье мозга и качество жизни пожилых людей;

• проведение международных клинических исследований новых российских препаратов.

Совместно с китайскими партнёрами компания проводит международное исследование онкологического препарата. Сейчас оно находится на третьей фазе. В дальнейшем развитие этого направления может привести к появлению лекарств, способных одновременно блокировать несколько механизмов жизнедеятельности раковых клеток.

Доступность инновационных лекарств

Пётр Белый отметил, что при разработке новых препаратов необходимо учитывать не только их эффективность и безопасность, но и стоимость лечения для пациента. В качестве примера он привёл терапию тирзепатидом. По его словам, в США такое лечение может стоить от одной до полутора тысяч долларов в месяц, тогда как в России его стоимость составляет от 5 до 10 тысяч рублей.

Отдельное внимание руководитель компании уделил принудительному лицензированию лекарств. По его мнению, этот механизм следует применять точечно в ситуациях, когда пациентам требуется современная терапия, но доступ к ней ограничен. При принятии таких решений необходимо учитывать не только защиту патентных прав, но и интересы людей, которым лечение требуется уже сейчас.

Пётр Белый считает, что государственная политика всё заметнее ориентирует фармацевтическую отрасль на создание прорывных препаратов. Российским компаниям предлагается не просто воспроизводить зарубежные разработки, а создавать собственные лекарства, способные существенно изменить существующие подходы к лечению.