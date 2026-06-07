Женщина погибла, мужчина получил ранения от удара БПЛА под Белгородом

«Скорая» доставляет пострадавшего мужчину в больницу Белгорода Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками еще одиннадцать населенных пунктов в Белгородской области 7 июня. В результате очередного удара в приграничье погибла женщина, мужчина получил ранения. О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Ближнее Белгородского округа украинский FPV-дрон целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю, в котором ехала супружеская пара. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных ранений. Муж погибшей получил множественные осколочные ранения предплечья и кисти. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего во вторую городскую больницу в Белгород. Транспортное средство повреждено.

Еще один беспилотник противника атаковал в селе Ясные Зори Белгородского округа – повреждена кабина грузового автомобиля.

В Грайворонском округе атакам беспилотников ВСУ подверглись сразу шесть населенных пунктов. В селе Почаево поврежден объект инфраструктуры. В селе Ивановская Лисица повреждены автомобиль и окна в частном доме. В селе Глотово из-за детонации дрона полностью сгорел частный дом, также перебита линия электропередачи. В селе Гора-Подол в частном доме повреждено остекление. В селе Смородино после атак нескольких дронов повреждены объект инфраструктуры, крыши и окна двух частных домов. В селе Замостье повреждены фасад и кровля частного дома.

В Новой Таволжанке Шебекинского округа в результате взрыва FPV-дрона на территории домовладения загорелась хозпостройка. Пожар оперативно потушили. После удара второго беспилотника пробита крыша и посечен забор частного дома. В селе Белянка при атаке FPV-дрона в частном доме и двух надворных постройках выбиты окна. В городе Шебекино из-за детонации БПЛА поврежден КамАЗ. После атаки второго дрона пробита крыша частного дома.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях атак.