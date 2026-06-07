Мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ в Прохоровке Белгородской области

В Прохоровке после атаки беспилотника ВСУ загорелись три грузовика Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками населенные пункты в четырех муниципалитетах Белгородской области. Пострадал мирный житель. Подробности сообщили в Оперативном штабе региона.

В оселке Прохоровка украинский беспилотник ударил по территории коммерческого объекта. В результате атаки мужчина получил акубаротравму. Медики скорой помощи оказали пострадавшему необходимую помощь на месте происшествия. От предложенной госпитализации белгороец отказался, дальнейшее лечение продолжит в амбулаторных условиях.

Из-за детонации беспилотника на месте атаки загорелись три грузовых автомобиля и оборудование. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

В Шебекинском округе от удара FPV-дрона в селе Нижнее Берёзово-Второе в частном домовладении повреждены кровля и фронтон. В селе Новая Таволжанка после атаки БПЛА загорелась крыша частного дома – пожар оперативно потушили.

В Белгородском округе из-за атаки дрона в селе Нечаевка в частном доме разбиты окна и посечен фасад. В районе села Бочковка FPV-дрон ударил по автомобилю – у транспортного средства разбиты стекла и кузов. В поселке Дубовое после детонации беспилотника на парковке коммерческого объекта в здании посекло стекла. В селе Бессоновка при атаке FPV-дрона поврежден автомобиль УАЗ.

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа в результате детонации дрона посечена машина.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.