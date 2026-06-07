Больше 180 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

ВСУ 15 раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 83 населенных пункта в 11 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону не менее 180 беспилотников и 66 снарядов. Ранены девять мирных жителей, в том числе ребенок.

- Противник 15 раз применял артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также пять раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений был сбит и подавлен 91 вражеский беспилотник, - сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

В оперативном штабе региона рассказали о последствиях атак. Так, Белгороде, Борисовском и Новооскольском округах обошлось без пострадавших и разрушений.

В Белгородском округе в хуторе Церковный от удара дрона по автомобилю ранен мужчина, госпитализация не потребовалась, машина повреждена. В селе Ясные Зори при атаке FPV-дрона по мотоциклу пострадал мужчина, госпитализация не потребовалась. В посёлке Октябрьский от детонации FPV-дрона ранена 12-летняя девочка – продолжает лечение в больнице. Еще один мужчина ранен в Отрадном, госпитализация не потребовалась, транспорт поврежден. В округе повреждены семь частных домов, один из которых уничтожен при ракетном обстреле, три МКД, семь автомобилей и техническое помещение.

В Валуйском округе в городе Валуйки от удара беспилотника по коммерческому объекту ранен мужчина, госпитализация не потребовалась. Вчера в Валуйскую ЦРБ обратилась женщина, пострадавшая в селе Кукуевке 5 июня, лечение продолжает амбулаторно. В округе повреждены коммерческий объект, три машины, частный дом и храм иконы Божией Матери «Знамение».

В Волоконовском округе повреждены пять автомобилей, четыре надворные постройки, объект торговли, четыре частных дома.

В Грайворонском округе повреждены семь частных домов, один из которых сгорел, пять автомобилей, коммерческий объект и 2 квартиры в МКД.

В Краснояружском округе повреждено частное домовладение.

В Ракитянском округе вчера поздно вечером в больницу обратился мужчина, получивший минно-взрывную травму в результате атаки FPV-дрона в селе Русская Березовка – госпитализация не потребовалась. Повреждены два частных дома, два инфраструктурных объекта, ЛЭП, хозпостройки, трактор, грузовик и четыре легковушки.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка в результате детонации БПЛА пострадали трое бойцов «Орлана». Один мужчина госпитализирован, остальные продолжают амбулаторное лечение. В округе повреждены 15 автомобилей, пять частных домов и два МКД, коммерческий и социальный объекты, ЛЭП.

В Яковлевском округе поврежден инвентарь на детской площадке.