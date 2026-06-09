Еще один мужчина ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Дальнейшее лечение пострадавший продолжит в больнице Белгорода Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирному населению и гражданским объектам в приграничье Белгородской области. Ранен мужчина. О случившемся сообщили в Оперативном штабе региона.

В результате атаки украинского FPV-дронав селе Дорогощь Грайворонского округа мужчина получил осколочные ранения головы, рук и ног. В Грайворонскую центральную районную больницу пострадавшего доставили бойцы территориальной самообороны и подразделения «БАРС-Белгород».

- Для продолжения лечения пострадавшего направили в городскую больницу №2 г. Белгорода, - уточнили в Оперштабе региона.

В населенном пункте от ударов еще нескольких беспилотников также повреждены два транспортных средства. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа после атаки дрона поврежден легковой автомобиль.

В городе Шебекино из-за детонации FPV-дрона осколками посекло два автомобиля. В селе Вознесеновка Шебекинского после удара дрона в частном доме выбило стекла.