Один человек погиб и двое ранены в результате атак ВСУ по Белгородской области

После атаки дрона ВСУ машина полностью сгорела Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

В Белгородской области в результате очередных атак со стороны вооруженных сил Украины один мужчина погиб, еще двое получили ранения. Под удары беспилотников противника попали 16 населенных пунктов в приграничье региона. Подробности сообщили в Оперативном штабе области.

От удара дрона крайне тяжелые ранения получил мужчина в поселке Красная Яруга. Врачи Краснояружской центральной районной больницы до последнего боролись за жизнь пациента, однако ранения оказались не совместимыми с жизнью. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.

После детонации еще двух FPV-дронов на территории частного дома в поселке Быценков Краснояружского округа мужчина получил минно-взрывную травму и непроникающие осколочные ранения грудной клетки. Пострадавшего доставили в Краснояружскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения его в городскую больницу №2 г. Белгорода.

В Белгородском округе украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Отрадное. Мужчину с осколочным ранением кисти и акубаротравмой транспортировали в Октябрьскую районную больницу. После оказания первой помощи белгородца также переведут во вторую городскую больницу в Белгород, где он продолжит лечение. Автомобиль полностью сгорел.

В Шебекинском округе от удара FPV-дрона в селе Белянка поврежден прицеп грузовика. После атаки второго БПЛА пробита крыша частного дома. В селе Зиборовка из-за детонации дрона в социальном объекте повреждены фасад, остекление и ограждение. В Шебекино после атаки беспилотника повреждено оборудование на территории социального объекта. В селе Красная Поляна в результате взрыва дрона повреждены окна, фасад частного дома, газовая труба и грузовик. В селе Верхнеберезово от удара FPV-дрона поврежден припаркованный автомобиль. В районе села Доброе после детонации БПЛА на парковке предприятия осколками посечена легковушка.

В селе Новая Нелидовка Белгородского округа при детонации дрона повреждены два автомобиля. В селе Черемошное от удара FPV-дрона повреждена машина. В хуторе Церковный после атаки БПЛА также повреждена легковушка.

В селе Мощеное Грайворонского округа из-за детонации дрона посечены крыши двух частных домов и двух хозпостроек. В селе Дорогощь после взрыва беспилотника во дворе частного дома посечена кровля надворной постройки.

В поселке Красная Яруга после атак FPV-дронов повреждены газовая труба и две машины.

В селе Крюково Борисовского округа от удара дрона поврежден объект инфраструктуры.

В селе Русская Березовка Ракитянского округа в результате детонации беспилотника в частном доме выбиты окна, осколками посекло забор и автомобиль.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.