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Политика9 июня 2026 14:04

Один человек погиб и двое ранены в результате атак ВСУ по Белгородской области

Под удары противника попали 16 населенных пунктов региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
После атаки дрона ВСУ машина полностью сгорела

После атаки дрона ВСУ машина полностью сгорела

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

В Белгородской области в результате очередных атак со стороны вооруженных сил Украины один мужчина погиб, еще двое получили ранения. Под удары беспилотников противника попали 16 населенных пунктов в приграничье региона. Подробности сообщили в Оперативном штабе области.

От удара дрона крайне тяжелые ранения получил мужчина в поселке Красная Яруга. Врачи Краснояружской центральной районной больницы до последнего боролись за жизнь пациента, однако ранения оказались не совместимыми с жизнью. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.

После детонации еще двух FPV-дронов на территории частного дома в поселке Быценков Краснояружского округа мужчина получил минно-взрывную травму и непроникающие осколочные ранения грудной клетки. Пострадавшего доставили в Краснояружскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения его в городскую больницу №2 г. Белгорода.

В Белгородском округе украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Отрадное. Мужчину с осколочным ранением кисти и акубаротравмой транспортировали в Октябрьскую районную больницу. После оказания первой помощи белгородца также переведут во вторую городскую больницу в Белгород, где он продолжит лечение. Автомобиль полностью сгорел.

В Шебекинском округе от удара FPV-дрона в селе Белянка поврежден прицеп грузовика. После атаки второго БПЛА пробита крыша частного дома. В селе Зиборовка из-за детонации дрона в социальном объекте повреждены фасад, остекление и ограждение. В Шебекино после атаки беспилотника повреждено оборудование на территории социального объекта. В селе Красная Поляна в результате взрыва дрона повреждены окна, фасад частного дома, газовая труба и грузовик. В селе Верхнеберезово от удара FPV-дрона поврежден припаркованный автомобиль. В районе села Доброе после детонации БПЛА на парковке предприятия осколками посечена легковушка.

В селе Новая Нелидовка Белгородского округа при детонации дрона повреждены два автомобиля. В селе Черемошное от удара FPV-дрона повреждена машина. В хуторе Церковный после атаки БПЛА также повреждена легковушка.

В селе Мощеное Грайворонского округа из-за детонации дрона посечены крыши двух частных домов и двух хозпостроек. В селе Дорогощь после взрыва беспилотника во дворе частного дома посечена кровля надворной постройки.

В поселке Красная Яруга после атак FPV-дронов повреждены газовая труба и две машины.

В селе Крюково Борисовского округа от удара дрона поврежден объект инфраструктуры.

В селе Русская Березовка Ракитянского округа в результате детонации беспилотника в частном доме выбиты окна, осколками посекло забор и автомобиль.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.