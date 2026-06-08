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Политика8 июня 2026 19:18

Две женщины и мужчина пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области

Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии
Марина МАКОВЛЕВА
Одной из женщин проводят операцию. Фото из архива КП

Одной из женщин проводят операцию. Фото из архива КП

В Белгородской области три человека пострадали в результате атак вражеских беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В поселке Борисовка Борисовского округа FPV-дрон ударил по коммерческому объекту.

- Двоих пострадавших доставили в областную клиническую больницу. У женщины диагностировали осколочное ранение руки, у мужчины - акубаротравму, - рассказали в оперштабе Белгородской области.

После оказания помощи пострадавших отпустили на амбулаторное лечение. Повреждения получили входная группа здания и автомобиль.

В Грайворонском округе в селе Глотово женщина получила множественные осколочные ранения лица и живота при детонации FPV-дрона. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, ее доставили в Грайворонскую ЦРБ. В данный момент ей проводят операцию.

В Белгородском округе в поселке Дубовое при детонации дрона загорелись кровля частного дома и надворная постройка. Возгорание ликвидировал пожарный расчет.