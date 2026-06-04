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Политика4 июня 2026 6:14

Больше 200 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

В белгородском приграничье погибли два мирных жителя, еще трое получили ранения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ВСУ атаковали 75 населенных пунктов Белгородской области за сутки

ВСУ атаковали 75 населенных пунктов Белгородской области за сутки

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 75 населенных пунктов в 16 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 216 беспилотников и больше 27 снарядов. Два человека погибли, трое ранены.

- Противник совершил восемь обстрелов с использованием авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также три раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 116 вражеских беспилотников сбиты и подавлены, - сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

В региональном Операштабе сообщили о последствиях нанесенных ударов. Так, в Алексеевском, Валуйском, Новооскольском, Прохоровском, Ровеньском и Старооскольском округах обошлось без пострадавших и разрушений.

В Белгородском округе повреждены три частных дома, ГАЗель, складское здание предприятия, хозпостройка и пять автомобилей.

В Борисовском округе повреждены заборы двух частных домов, шесть транспортных средств, корпус предприятия.

В Вейделевском округе от падения обломков сбитого БПЛА загорелся неэксплуатируемый частный дом – возгорание ликвидировано.

В Волоконовском округе в хуторе Давыдкин от детонации FPV-дрона на территории предприятия погиб мужчина. В округе повреждены частный дом и автомобиль.

В Грайворонском округе в селе Козинка в результате атаки дрона погиб мужчина. В округе повреждены четыре автомобиля, сооружение на территории соцобъекта, инфраструктурный объект, оборудование предприятия, трактор, четыре частных дома, а также разрушена хозпостройка.

В Ивнянском округе повреждены инфраструктурный и коммерческий объекты, два автомобиля

В Краснояружском округе поврежден корпус предприятия и ГАЗель.

В Ракитянском округе селе Лаптевка в результате ракетного обстрела ранена женщина. Пострадавшая госпитализирована. Один частный дом сгорел, повреждены еще шесть домов, газовая труба и надворные постройки.

В Шебекинском округе в селе Маломихайловка в результате атаки дрона на КамАЗ ранен мужчина, госпитализация не потребовалась. В округе повреждены 14 частных домов, три из которых сгорели, надворные постройки, оборудование, 9 квартир в двух МКД, складское помещение предприятия, коммерческий объект, четыре грузовика, два ГАЗели, 11 легковушек, также полностью сгорел УАЗ.

В Яковлевском округе в районе поселка Томаровка от удара дрона на объект транспортной инфраструктуры пострадал мужчина. Он госпитализирован.