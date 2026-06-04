Больше 200 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

ВСУ атаковали 75 населенных пунктов Белгородской области за сутки Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 75 населенных пунктов в 16 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 216 беспилотников и больше 27 снарядов. Два человека погибли, трое ранены.

- Противник совершил восемь обстрелов с использованием авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также три раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 116 вражеских беспилотников сбиты и подавлены, - сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

В региональном Операштабе сообщили о последствиях нанесенных ударов. Так, в Алексеевском, Валуйском, Новооскольском, Прохоровском, Ровеньском и Старооскольском округах обошлось без пострадавших и разрушений.

В Белгородском округе повреждены три частных дома, ГАЗель, складское здание предприятия, хозпостройка и пять автомобилей.

В Борисовском округе повреждены заборы двух частных домов, шесть транспортных средств, корпус предприятия.

В Вейделевском округе от падения обломков сбитого БПЛА загорелся неэксплуатируемый частный дом – возгорание ликвидировано.

В Волоконовском округе в хуторе Давыдкин от детонации FPV-дрона на территории предприятия погиб мужчина. В округе повреждены частный дом и автомобиль.

В Грайворонском округе в селе Козинка в результате атаки дрона погиб мужчина. В округе повреждены четыре автомобиля, сооружение на территории соцобъекта, инфраструктурный объект, оборудование предприятия, трактор, четыре частных дома, а также разрушена хозпостройка.

В Ивнянском округе повреждены инфраструктурный и коммерческий объекты, два автомобиля

В Краснояружском округе поврежден корпус предприятия и ГАЗель.

В Ракитянском округе селе Лаптевка в результате ракетного обстрела ранена женщина. Пострадавшая госпитализирована. Один частный дом сгорел, повреждены еще шесть домов, газовая труба и надворные постройки.

В Шебекинском округе в селе Маломихайловка в результате атаки дрона на КамАЗ ранен мужчина, госпитализация не потребовалась. В округе повреждены 14 частных домов, три из которых сгорели, надворные постройки, оборудование, 9 квартир в двух МКД, складское помещение предприятия, коммерческий объект, четыре грузовика, два ГАЗели, 11 легковушек, также полностью сгорел УАЗ.

В Яковлевском округе в районе поселка Томаровка от удара дрона на объект транспортной инфраструктуры пострадал мужчина. Он госпитализирован.