Белгородец ранен при атаке дрона на объект транспортной инфраструктуры

В регионе повреждены, частные дома, машины и объекты инфраструктуры. Фото из архива КП

В Белгородской области мирный житель ранен в результате удара ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Атака зафиксирована в поселке Томаровка Яковлевского округа.

- В результате атаки дрона на объект транспортной инфраструктуры мужчина получил акубаротравму и ушиб мягких тканей предплечья, - отметили в оперштабе Белгородской области.

В настоящее время мужчину на скорой помощи направили в городскую больницу №2 Белгорода.

В Ивнянском округе в селе Верхопенье беспилотник нанес удар по коммерческому объекту, повредив оборудование, навес и две машины. В селе Новенькое БПЛА повредил инфраструктурный объект.

В поселке Борисовка Борисовского округа в результате детонации дронов посечены заборы двух частных домов, повреждены пять транспортных средств.

В селе Дорогощь Грайворонского округа беспилотники атаковали трактор, машину и три частных дома. Также разрушена одна хозпостройка.

В Шебекинском округе в селе Муром удар дрона пришелся по складу, пробита кровля. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал частный дом, выбив окна, повредив крышу и фасад. В селе Белянка из-за детонации дрона сгорел УАЗ. В селе Маломихайловка дрон атаковал КамАЗ. Второй FPV-дрон перебил линию электропередачи. В хуторе Ржавец в результате детонации дрона посечены грузовик и легковушка.