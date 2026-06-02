Два белгородских бизнесмена получили престижную премию «Предприниматели нового времени» от партии «Новые люди»

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Белгородскую область на ней представили два предпринимателя - Антон Хатунцев и Иван Березенцев. Оба не только добились успехов в бизнесе, но и реализовали важные социальные проекты.

Антон Хатунцев родом из города Губкина. За свою жизнь он попробовал 26 разных направлений бизнеса, пока не остановился на расчистке территорий. Его компания «Кочевник», созданная 12 лет назад, сначала помогала белгородцам, а затем вышла на федеральный уровень. Одновременно Антон Хатунцев занимался благотворительностью. Например, построил купель в селе Истобное, которую теперь ежегодно посещают тысячи белгородцев на Крещение. За свой счёт предприниматель наводит порядок на пляжах и в парках Белгорода и Старого Оскола. А прямо во время премии «Предприниматели нового времени» Антон Хатунцев узнал о проекте помощи приютам для бездомных животных, который воплощают «Новые люди», и тут же его поддержал за счёт собственных средств.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Иван Березенцев - стоматолог-хирург, владелец двух клиник «ТриоВиталь Дентал» в Белгороде. С начала СВО он без промедления вступил в территориальную самооборону, а год назад вместе с партией «Новые люди» запустил инициативу «Улыбка героя». Затем она переросла в масштабный федеральный проект «Врач рядом». Иван Березенцев с бригадой стоматологов регулярно выезжает в прифронтовые зоны, чтобы бесплатно лечить военнослужащих и ветеранов. За год реализации проекта он вернул здоровые улыбки 750 бойцам. Масштабы проекта растут: недавно им заинтересовалось министерство здравоохранения Курской области.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- В Белгородской области живут неравнодушные и отзывчивые предприниматели. Успех они измеряют не прибылью, а реальной пользой для людей. Мы рады, что такие предприниматели присоединяются к нашей команде, привносят новые идеи и помогают их воплощать, - подчеркнул секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Белгородской области Александр Харыбин.