За сутки больше 130 беспилотников ВСУ ударили по Белгородской области

В Шебекино после атаки дрона ВСУ сгорел грузовик Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 45 населенных пунктов в 16 муниципалитетах Белгородской области. Противник шесть раз обстрелял регион артиллерией, авиацией и реактивными системами залпового огня, а также восемь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Как сообщил врио губернатора Александр Шуваев, бойцы ПВО и задействованных подразделений ликвидировали 63 вражеских БПЛА.

В Оперативном штабе региона уточнили, что ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 132 беспилотника и 24 боеприпаса.

В Алексеевском, Вейделевском, Волоконовском, Губкинском, Красненском, Красногвардейском, Краснояружском, Новооскольском, Старооскольском, Ракитянском и Ровеньском округах обошлось без пострадавших и разрушений.

В Белгородском округе по 17 населенным пунктам выпущен 41 БПЛА. В поселке Октябрьский в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина, госпитализация не потребовалась, машина повреждена. В районе села Орловка от удара FPV-дрона по машине ранен мужчина – пострадавший госпитализирован, транспорт поврежден. Также в округе за сутки повреждены два частных дома, два МКД, объект инфраструктуры, складское помещение, здания двух предприятий, административное здание, четыре автомобиля, один из которых уничтожен, а также сгорел гараж.

В Борисовском округе в поселке Борисовка при детонации дрона на территории коммерческого объекта ранен мужчина, госпитализация не потребовалась. На месте атаки повреждено оборудование. Также в округе сгорела хозпостройка и поврежден автомобиль.

В Валуйском округе повреждены частный дом и две машины.

В Грайворонском округе повреждены одна квартира в МКД, соцобъект, девять частных домов, два из которых частично уничтожены огнем, два автомобиля, газовая труба и складское помещение.

В Шебекинском округе повреждены восемь легковушек, ГАЗель и три грузовика, один из которых сгорел, здание промышленного предприятия, три частных дома, газовая труба, остекление пяти квартир в трех МКД.