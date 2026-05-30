Под удары ВСУ за сутки попал 51 населенный пункт Белгородской области

За сутки ВСУ 55 раз ударили по Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 51 населенный пункт в девяти муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 93 беспилотника и 57 боеприпасов. Три человека погибли, еще трое получили ранения.

- Противник восемь раз применил авиацию и артиллерию. Также четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 36 вражеских беспилотников, - уточнил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

В Оперативном штабе региона сообщили подробности о последствиях нанесенных ударов. Так, в Алексеевском, Губкинском, Краснояружском и Ровеньском округах обошлось без пострадавших и разрушений.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский в результате атак дронов погибли трое мужчин. Еще двое получили ранения, госпитализация не потребовалась. В округе повреждены шесть частных домов, еще один разрушен, также повреждены шесть автомобилей и хозпостройки. Одна машина полностью сгорела.

В Валуйском округе повреждены два частных дома, грузовой и легковой автомобили.

В Волоконовском округе повреждены три частных дома.

В Грайворонском округе в районе села Головчино от удара дрона по легковушке пострадала женщина. Она госпитализирована, машина повреждена. В округе также повреждены семь частных домов, надворные постройки, остекление храма Димитрия Солунского, соцобъект, два автомобиля и гараж.

В Шебекинском округе повреждены ГАЗель, грузовик и 10 легковушек, три из которых сгорели, два частных домовладения и ЛЭП. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.