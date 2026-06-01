Водитель автобуса ранен от удара дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области

Беспилотники ВСУ атаковали в трех муниципалитетах Белгородской области 2 июня. В результате нанесенных ударов ранен еще один мирный житель. Подробности сообщили в Оперативном штабе региона.

Так, в Шебекино украинский FPV-дрон нанес удар по автобусу. Бойцы самообороны доставили водителя транспортного средства в Шебекинскую центральную районную больницу, где врачи предварительно диагностировали ему акубаротравму. Для дополнительного обследования пострадавшего направили во вторую городскую больницу в Белгород.

Автобус в результате детонации беспилотника полностью сгорел. Помимо этого при взрыве осколками посекло легковой автомобиль.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара дрона в частном доме пробита кровля.

В поселке Красная Яруга после детонации беспилотника в шести частных домах и трех хозяйственных постройках выбиты окна, посечены крыши и заборы, также перебита газовая труба. В результате удара второго дрона поврежден гараж. В хуторе Вязовской Краснояружского округа из-за детонации дрона поврежден инфраструктурный объект.

В городе Грайворон при атаке FPV-дрона повреждены две легковушки, входная группа коммерческого объекта, а также окна, фасад и забор частного дома. В селе Замостье Грайворонского округа после удара беспилотника пробита крыша административного здания. В селе Дорогощь вследствие детонации FPV-дрона в частном доме загорелась крыша. Пожар оперативно затушили.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях нанесенных ударов.