Четыре человека получили ранения при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Один из пострадавших госпитализирован, остальные продолжат лечение амбулаторно Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по приграничным территориям Белгородской области с применением беспилотников. В результате очередных атак пострадали четыре мирных жителя. Подробности сообщил в Оперативном штабе региона.

Так, в городе Валуйки мужчина получил акубаротравму при детонации украинского БПЛА. Врачи Валуйской центральной районной больницы оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. На месте атаки повреждена транспортная инфраструктура.

В поселке Красная Яруга после детонации беспилотника трое мужчин получили множественные осколочные ранения. Пострадавших на попутном транспорте доставили в Краснояружскую ЦРБ, где медики оказали первую помощь. Двое мужчин в итоге отпущены на амбулаторное лечение. Третьего пациента транспортируют во вторую городскую больницу в Белгород, где он продолжит лечение. На месте атаки поврежден автомобиль.

В городе Шебекино после атак нескольких FPV-дронов серьезно поврежден один частный дом, еще в трех домовладениях и надворной постройке посечены окна, крыши, фасады и заборы. Помимо этого повреждены газовая труба, линия электропередачи и машина. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа из-за взрыва беспилотника загорелась крыша многоэтажки – пожар оперативно затушили. Также в двух квартирах выбиты окна.

Село Вознесеновка ШЕбекинского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Из-за прилетов в двух частных домах пробиты крыши и выбиты окна. Также разрушена одна хозпостройка, еще одна повреждена.

В городе Грайворон после атаки FPV-дрона загорелся легковой автомобиль. Пожарный расчет оперативно ликвидировал возгорание.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.