Водитель легкового автомобиля ране от удара дрона ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками в трех муниципалитетах Белгородской области. Ранен мирный житель. Подробности сообщили в Оперативном штабе региона.

Украинский дрон нанес удар по легковому автомобилю в селе Маломихайловка Шебекинского округа. В результате атаки водитель транспортного средства получил слепые осколочные ранения головы и спины. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания помощи мужчину переведут во вторую городскую больницу в Белгород, где он продолжит лечение. Автомобиль поврежден.

После атаки второго беспилотника в Маломихайловке повреждена кровля ангара предприятия. В селе Белянка из-за атаки FPV-дрона поврежден грузовой автомобиль.

В Грайвороне в результате детонации дрона о дорожное полотно в здании социального объекта повреждено остекление. Вследствие атаки второго беспилотника выбиты окна и посечен фасад офисного здания. В селе Дунайка Грайворонского округа от удара FPV-дрона выбиты окна, повреждены фасад и внутренняя отделка одного из помещений социального объекта.

В хуторе Леоновка Валуйского округа из-за удара FPV-дрона в частном доме пробита кровля. В результате атаки беспилотника на участке автодороги Уразово – Герасимовка у автомобиля разбита передняя часть кузова.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.