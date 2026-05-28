ВСУ за сутки 63 раза нанесли удары по 11 районам Белгородской области

В Ракитянском округе противник сбросил авиабомбу – повреждений и пострадавших нет Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по 46 населенным пунктам в 11 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 121 БПЛА, 20 боеприпасов, ударил авиабомбой и сбросил 6 взрывных устройств с беспилотников. В результате атак два человека погибли, еще восемь ранены.

- За минувшие сутки ВСУ 63 раза атаковали территорию Белгородской области. Враг семь раз применил авиацию, реактивные системы залпового огня и артиллерию. Также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 58 вражеских беспилотников, - сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

В Оперативном штабе области сообщили подробности о последствиях. Так, в Белгородском округе повреждена цистерна грузовика. Вчера за медпомощью обратился мужчина, который получил минно-взрывную травму и акубаротравму при детонации дрона в поселке Октябрьский 25 мая. Госпитализация не потребовалась.

В Борисовском округе после удара дрона загорелся частный дом.

В Валуйском округе в селе Двулучное в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадала женщина, госпитализирована в районную больницу. Машина повреждена. В селе Долгое при выполнении служебных задач ранены пять бойцов «Орлана». Все находятся на стационарном лечении в Валуйской ЦРБ. В селе Долгое поврежден частный дом.

В Волоконовском округе повреждены частный дом и две хозпостройки, одна из которых сгорела.

В Грайворонском округе повреждены пять частных домов, два социальных объекта, надворная постройка.

В Красненском, Красногвардейском и Новооскольском округах после атак БПЛА обошлось без последствий. В Ракитянском округе противник сбросил авиабомбу – повреждений и пострадавших нет.

В Краснояружском округе повреждены два частных дома, грузовик и легковушка.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка при атаке FPV-дрона на автомобиль погибли мужчина и женщина. От удара транспорт поврежден, также посечено остекление коммерческого объекта. Между селами Нижнее Березово-Второе и Старовщина при атаке дрона по автомобилю ранен мужчина, госпитализация не потребовалась. Машина повреждена. Также в округе повреждены два частных дома, КамАЗ, ЛЭП, здание предприятия, три легковушки, ГАЗель. Также утром загорелся цех – возгорание оперативно потушили пожарные и бойцы самообороны.