Политика25 мая 2026 10:30

В Белгородской области женщина пострадала при детонации беспилотника

ВСУ атаковали четыре муниципалитета региона
Марина МАКОВЛЕВА
Женщина отказалась от госпитализации. Фото из архива КП

В поселке Дубовое Белгородского округа женщина получила акубаротравму в результате атаки вражеского беспилотника. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- Бригада СМП оказала пострадавшей необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации она отказалась, - рассказали в оперштабе Белгородской области.

В Грайворонском округе в селе Гора-Подол FPV-дрон нанес удар по социальному объекту, пробив кровлю. В городе Грайворон детонация дрона привела к повреждению остекления административного здания, двух квартир в многоэтажке и машины.

В Шебекинском округе в районе села Большое Городище дрон ударил по автомобилю.

В Краснояружском округе в поселке Красная Яруга FPV-дрона повредил кровлю и фасад соцобъекта.