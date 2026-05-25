В Белгородской области ВСУ атаковали 47 населенных пунктов за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 47 населенных пунктов Белгородской области при помощи 121 беспилотника и более 25 боеприпасов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В результате двух ракетных обстрелов в Белгороде пострадал мирный житель. Он находится в городской больнице №2 Белгорода. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры, остекление двух многоэтажек, административные и офисные здания, частный дом, надворная постройка и семь автомобилей. Ведется работа по уточнению повреждений.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский загорелся автомобиль, возгорание было потушено. В поселке Малиновка сгорели автомобиль и частный дом, повреждения получили домовладение и хозпостройка. При падении фрагментов сбитых ракет в поселке Майский повреждены дорожное полотно, машина, две квартиры в многоэтажке, в поселке Дубовое - кровля дома, в селе Таврово - остекление частного дома.

В Борисовском округе в селе Березовка поврежден объект инфраструктуры. Накануне за медицинской помощью обратились три женщины и 16-летняя девушка, которые пострадали во время ракетного обстрела поселка Борисовка 23 мая. У всех диагностированы акубаротравмы. Пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение.

В Волоконовском округе в районе села Грушевка поврежден автомобиль.

В Грайворонском округе в городе Грайворон сгорели автомобиль и кровля частного дома, повреждены два коммерческих объекта, четыре машины, три частных дома и хозпостройка, в селе Гора-Подол повреждения получили два частных дома и хозпостройка, в селе Дунайка - три частных дома, в селе Доброивановка - машина и два частных дома, в селе Доброе - две машины, частный дом и линия электропередачи, в селе Головчино - машина, в селе Новостроевка-Первая сгорела ГАЗель. Утром 25 мая при ударе дрона по машине в Грайвороне погиб мужчина.

В Краснояружском округе в поселке Красная Яруга повреждено ограждение социального объекта, сгорели кровля частного дома и хозпостройка.

В Шебекинском округе в селе Ржевка во время покоса травы у частного дома мужчина ранен при детонации неустановленного взрывного устройства. После оказания помощи в городской больнице №2 Белгорода пострадавший отпущен на амбулаторное лечение. В Шебекино в результате детонации FPV-дрона на территории коммерческого объекта ранен мужчина. Он находится в городской больнице №2 Белгорода. В Шебекино повреждения получили заборы двух частных домов и две машины, в селе Новая Таволжанка - два частных дома и две машины, в селе Маломихайловка - частный дом и гараж, в селе Нежеголь - машина. Вечером 24 мая в поселке Поляна сгорели три грузовика и полуприцеп.