Один человек ранен в результате массированного обстрела Белгорода утром 25 мая

Детские сады и школы в зоне отключения будут запитаны от резервных источников электроснабжения. Фото из архива КП

В результате массированного обстрела Белгорода утром 25 мая один человек получил ранения. Об этом сообщает мэр города Валентин Демидов.

- Охранник, находившийся во время атаки в офисном здании, получил акубаротравму и ссадины головы, - уточнил градоначальник.

В настоящее время мужчина госпитализирован в городскую больницу №2.

Кроме того, Валентин Демидов сообщил о повреждении остекления в двух многоквартирных домах и двух машинах. Управы приступают к фиксации причиненного ущерба.

Он отметил, что школы и детские сады, которые попали в зону отключения электроэнергии, будут работать в обычном режиме. В Белгороде запускают резервные источники электроснабжения.

Напомним, в результате обстрела со стороны ВСУ в областном центре зафиксированы отключения света и воды в некоторых районах.